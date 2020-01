Klopp looft plaaggeest Liverpool-defensie: "Hij is echt niet af te stoppen"

Liverpool won donderdagavond met 1-2 van Wolverhampton Wanderers, maar de zege kwam met de nodige moeite tot stand.

Met name linksback Andy Robertson had het zeer lastig met directe tegenstander Adama Traoré. De vleugelaanvaller van the Wolves, die het doelpunt van Raúl Jiménez voorbereidde, wordt na afloop dan ook overladen met complimenten.

"Traoré is momenteel echt niet af te stoppen", laat -manager Jürgen Klopp optekenen in de Engelse media. "Hij is niet alleen maar een vleugelaanvaller. Traoré houdt ook de bal heel goed vast en maakt het mogelijk voor anderen om te scoren."

"Bij balverlies weet je voor honderd procent zeker dat aan een counter begint." Klopp zag de opponent van donderdagavond desondanks niet veel kansen afdwingen. "Maar het was wel een geweldig doelpunt."

Analist Joe Cole zag ook dat Robertson een zeer lastige avond had op Molineux. "Hij is misschien wel de beste vleugelverdediger in het land, maar tegen Traoré was hij haast niet opgewassen", aldus de oud-middenvelder van onder meer Liverpool en bij BT Sport.

Lees beneden verder

"Ik denk echter dat Traoré nóg beter kan. Er zijn niet veel spelers in de Premier League die een dergelijke indruk op mij maken. Toen ik hierheen reed vandaag keek ik er echt naar uit om hem aan het werk te zien."

Traoré, die zaterdag zijn 24ste verjaardag viert, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Wolverhampton. De jonge aanvaller is dit seizoen tot dusver bij veertien doelpunten betrokken in alle competities, met vijf treffers en negen assists.

Mede door zijn inbreng bezet Wolverhampton momenteel de zevende plaats in de Premier League, met een achterstand van zes punten op de vierde plek.