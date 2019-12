Klopp looft opponent: "Moeilijker te verdedigen dan Vardy"

Jürgen Klopp verzekert dat hij altijd wist dat Adama Traoré zou slagen als topvoetballer.

De 23-jarige aanvaller doorliep de jeugdopleiding van , maar kwam niet verder dan vier optredens in de hoofdmacht.

Na verblijven bij Aston Villa en Middlesbrough betaalde anderhalf jaar geleden dik twintig miljoen euro voor Traoré, die deze voetbaljaargang een van de absolute uitblinkers van zijn team is.

Traoré schitterde vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen (3-2 winst) en is dan ook gewaarschuwd. Zondag vanaf 17.30 uur staan de ploegen van Klopp en Nuno Espirito Santo op Anfield tegenover elkaar.

"Bij Middlesbrough was hij exceptioneel, maar iemand moest hem de juiste informatie geven", vertelde de Duitser daags voor de ontmoeting. "Een groot, groot talent."

"Je zou nooit denken dat hij nog zo jong is, maar hij is nog zeer jong. En nu heeft hij de juiste manager", verwijst Klopp naar zijn collega. "Het was duidelijk dat hij op een dag zou slagen en nu is dat gebeurd."

"Goed voor Wolves! Hij is echt heel gevaarlijk. In grote ruimtes is Jamie Vardy moeilijk te verdedigen, maar ik zou zeggen dat Traoré vanwege zijn exceptionele snelheid nog moeilijker te verdedigen is."

Traoré vormt dan ook de grootste bedreiging voor de ongeslagen reeks van Liverpool in de Premier League: 35 duels op rij zonder nederlaag. "Ik ben een gelukkig man."

"Ik heb een heel slim team. Dat is nu eenmaal zo. Het is niet dat ik telkens moet zeggen dat ze gefocust moeten blijven. Dat zijn ze al. We hebben ontzettend goede persoonlijkheden in het team. Ze kennen elkaar. Niemand verliest zijn focus, zelfs niet een klein beetje."

De visite van Wolverhampton Wanderers is de eerste van drie thuiswedstrijden in slechts acht dagen tijd: daarna komen ook Sheffield United (Premier League) en rivaal ( ) naar Anfield.

"Ik kan je nu al zeggen dat we massale steun van onze fans nodig hebben. Dit is een intense periode en we kunnen alle hulp gebruiken", besloot Klopp.