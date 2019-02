Klopp is de schuldige voor Liverpool's aanvallende problemen & vijf tactische lessen die we dit weekend hebben geleerd

The Reds-baas maakte een reeks vreemde wissels op Old Trafford, wat betekende dat zijn ploeg worstelde om Manchester United te breken.

Liverpool keerde terug naar de koppositie van de Premier League na een hard bevochten 0-0 gelijkspel tegen Manchester United op Old Trafford, maar met de thuisploeg die in de eerste helft te maken kreeg met een reeks blessures leek het alsof de ploeg van Jürgen Klopp twee punten verloor.

Dat Manchester City een paar uur later de Carabao Cup pakte, draagt bij aan het gevoel dat het momentum zondag verschoof in het voordeel van de regerend landskampioen.

Elders werd Claude Puel ontheven van zijn taken bij Leicester city na een zoveelste thuisnederlaag, terwijl Maurizio Sarri eindelijk zijn principes versoepelde op Wembley - alleen de rebel Kepa Arrizabalaga overschaduwde de tactiek van Chelsea.

Dit is wat we hebben geleerd tijdens een weekend voetbal in de Premier League en Carabao Cup...

Klopp moet de schuld krijgen voor Liverpool's leemte

Het onvermogen van Liverpool om te profiteren van de blessure-problemen van Man Utd tijdens een wedstrijd waarin ze een duidelijk psychologisch voordeel hadden, zou hen uiteindelijk de titel kunnen kosten - en Jürgen Klopp moet de schuld op zich nemen!

De coach van the Reds slaagde er niet in om de wedstrijd in hun voordeel om te zetten, waar al zijn drie wisselspelers uiteindelijk de wedstrijd in het voordeel van de gastheren veranderden.

Tegen de tijd dat Roberto Firmino door een blessure in de 31e minuut de strijd moest staken, was het duidelijk dat Liverpool in aanvallend opzicht geen creatieve bedreiging had, waar Man Utd's defensieve blok de aanvallers met succes aan banden legde.

Maar in plaats van om Xherdan Shaqiri in te brengen, ging Klopp voor Daniel Sturridge, die grotendeels anoniem was.

De tweede wissel had een bijzonder negatieve impact. Door Jordan Henderson te wisselen voor Shaqiri en over te schakelen naar 4-4-2 verstoorde Klopp het ritme van Liverpool. Zonder hun verdedigende middenvelder was Liverpool niet voor langere periodes de baas over Manchester, waar ze niet rustig combineerden richting de aanval.

Nadat Henderson het veld verliet, slaagde Liverpool er niet in om een schot op doel te lossen.

Om een dag vol tactische fouten compleet te maken, wisselde Klopp Mohamed Salah voor Divock Origi, die slechts drie keer de bal wist te toucheren.

PIC: Sturridge balcontacten vs Man Utd

Solskjaer bewijst om te kunnen gaan met Man Utd's defensieve instelling

Man Utd's diepe, veerkrachtige verdediging op Old Trafford deed denken aan een verdediging van José Mourinho van 2017/18, toen alle spelers terugliepen om het team te helpen.

In de eerste helft was Ole Gunnar Solskjaer's beste tactische zet om de vermeende aanvallers Romelu Lukaku en Marcus Rashford de opdracht te geven om volledig terug te zakken tot vermeende vleugelverdedigers, door Liverpool's favoriete passingslijnen richting Salah en Sadio Mané af te sluiten.

Na een reeks gedwongen veranderingen verandere United na de rust in een 4-5-1, verder bewijs van Solskjaer's proactieve tactische benadering, en zijn team was verdedigend niet minder solide.

Luke Shaw en Paul Pogba waren vooral indrukwekkend aan de linkerkant, waar Salah uit de wedstrijd werd gespeeld en de aanvaller moest herhaalijk achter Shaw aanlopen.

Solskjaer heeft de baan nu zeker op full-time basis verdiend. Niet alleen heeft hij aanvallend voetbal teruggebracht op Old Trafford, de Noor is er zelfs in geslaagd de verdedigende aspecten van het spel te verbeteren na de instorting onder Mourinho.

Sarri voert eindelijk veranderingen door - maar is het te laat?

De finale van de Carabao Cup zal voor altijd herinnerd worden voor de weigering van Kepa Arrizabalaga om vervangen te worden en hoe het idee dat Maurizio Sarri de kleedkamer heeft verloren gestold is - wat betekent dat de geschiedenis zal vergeten dat het de dag was dat Sarri het ondenkbare deed: zijn tactische benadering aanpassen!

Sarri is eindelijk klaar om flexibeler te worden, hoewel het zeker te weinig, te laat is.

Chelsea groef zich in op Wembley, wat een wereld van verschil was in hun hoog drukkende aanpak dat resulteerde in een 6-0 nederlaag in het Etihad Stadium tegen Manchester City twee weken geleden.

Zowel David Silva als Kevin De Bruyne worstelden om het spel te beïnvloeden vanwege de compactheid van Chelsea, terwijl N'Golo Kanté er aanzienlijk beter uitzag in een systeem dat meer natuurlijk paste bij zijn verdedigende talenten.

Eden Hazard begon als valse nummer negen en dat zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen, maar het betekende dat Chelsea twee vleugelspelers had die terug wilden trekken; een andere pragmatische beslissing van Sarri op het juiste moment.

Waar City zowel fysiek als psychologisch moe werd, schoof Chelsea geleidelijk verder naar voren, gebruikmakend van lange diagonale passes naar de vleugelspelers die - nogmaals - toonden dat Sarri eindelijk klaar is om zijn dogmatische tactiek te veranderen.

De Italiaan verbrak ook zijn reeks van voorspelbare wisselspelers, waar jeugdspelers Callum Hudson-Odoi en Ruben Loftus-Cheek hun kan kregen om in te vallen.

Lacazette's evolutie goed nieuws voor Arsenal

Een routinematige 2-0 overwinning van Arsenal op Liverpool zal niet lang in het geheugen van beide fans blijven hangen, maar Alexandre Lacazette's stille intelligente prestatie verdient een vermelding.

De Franse aanvaller heeft zijn spel verbeterd onder Unai Emery en laat zich dieper terugvallen om bereikbaarder te zijn voor het middenveld dan hij in staat was om te doen onder Arsène Wenger.

Tegen Southampton voltooide hij meer dribbels (vijf) en schoot vaker (vijf) dan in elke andere wedstrijd dit seizoen.

Cruciaal was het dat die dribbels allemaal plaatsvonden in de as van het veld, een zone die Lacazette tradioneel verliet om naar de flanken te lopen, maar het is sindszien zijn belangrijkste invloedsgebied geworden.

In de wedstrijd op zondag won hij de bal in de middencirkel en ontdeed zich van twee tackels voordat hij Alex Iwobi voedde, wiens voorzet uiteindelijk door Lacazette tot doelpunt werd gepromoveerd.

Aangezien Arsenal zich voorbereidt op hun leven zonder hun twee nummers 10 - Mesut Özil en Aaron Ramesy - is het evoluerende spel van Lacazette uitstekend nieuws voor fans van the Gunners.

Puel betaalt de prijs voor problemen op middenveld

Sarri's uiteindelijke bereidheid om te veranderen kan al dan niet te laat zijn gekomen, maar dat was het zeker voor Claude Puel, ontslagen op zondag na Leicester City's zevende opeenvolgende wedstrijd zonder zege.

Na kritisch bekeken te zijn na het spelen saai voetbal gebasseerd op balbezit, leek Puel een laatste poging te hebben gedaan om zaterdag een aanvallende manier te spelen - alleen Crystal Palace strafte hen meedogenloos af.

Youri Tielemans speelt hoog op het veld en doet defensief minder werk dan James Maddison, waardoor Wilfried Ndidi te veel moest doen tegen Palace.

James McArthur vond alle ruimte voor zijn schot na veertig minuten - aangeraakt door Michy Batshuayi - omdat het middenveld-trio van Leicester in een vreselijke vorm verkeerde, Maddison aan de basis en Tielemans lusteloos toen hij de lijn naar McArthur had moeten afsluiten.

Tielemans was verantwoordelijk voor het tweede doelpunt van Palace, omdat hij geen druk op de bal uitoefende, zodat Ndidi alleen achterbleef om McArthur te volgen. Een halfslachtige uitdaging van Maddison was niet genoeg om te voorkomen dat McArthur's voorzet Wilfried Zaha kon bereiken, die de stand op 2-0 bracht.