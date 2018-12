Klopp: "In de zomer zal men zeggen dat het het beste is als ik vertrek"

Jürgen Klopp hoopt dat Liverpool ook komend kalenderjaar de weg omhoog blijft inzetten.

De Merseyside-club leidt momenteel de dans in de Premier League, met vier punten meer dan titelverdediger Manchester City, en treft Bayern München in de achtste finales van de Champions League. "Ik hoop dat we ons nog meer ontwikkelen", beaamt Klopp.

"De jongens hebben zich op een fantastische manier ontwikkeld", vertelt de Duitse trainer in gesprek met diverse Engelse media. "Een ding staat vast: we worden allemaal ouder. Maar in deze leeftijdscategorie gaat het niet om ouder worden, maar om meer ervaring krijgen. Dat helpt altijd in aanloop naar komend jaar als je slim bent en dat zijn deze jongens."



Klopp, 51 jaar, werd in oktober 2015 aangesteld bij Liverpool. Ofschoon de Duitser een van de meest geliefde managers van voetbalminnend Engeland is, wacht de club nog altijd op de eerste prijs onder zijn leiding. Klopp wil dan ook niet over zijn toekomst speculeren, als bijvoorbeeld zijn huidige contract op 30 juni 2022 op Anfield ten einde loopt.



"Ik wil niet zo ver vooruitdenken”, benadrukte Klopp. "Als jullie dat zouden opschrijven, zouden veel mensen hierover praten. Alles gaat momenteel goed, maar nog steeds is het zo van 'Klopp heeft niets gewonnen'. Ik heb ook niets met Liverpool gewonnen, dus daar zit een kern van waarheid in. Daarom moeten we het ook niet over 2022 hebben. Dat is zo ver weg."



"In de zomer zullen mensen zeggen dat het het beste is als ik vertrek als Liverpool iets wil winnen, omdat we anders nooit iets zullen winnen. En er zullen mensen zeggen dat ik moet vertrekken als ik niets win", besloot Klopp, die met Liverpool op Boxing Day een thuisduel met Newcastle United afwerkt.