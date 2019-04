Klopp: "Ik weet niet of iemand zo hoog heeft gesprongen sinds Air Jordan"

Liverpool won vrijdagavond met 5-0 van het reeds gedegradeerde Huddersfield Town, mede dankzij Mohamed Salah en Sadio Mané.

Beide aanvallers namen twee doelpunten voor hun rekening, waardoor ze allebei meer dan twintig doelpunten in de Premier League achter hun naam hebben staan. Jürgen Klopp, manager van , is na afloop van het duel met Huddersfield zeer te spreken over Salah en Mané.

Salah is pas de derde speler in de clubgeschiedenis van Liverpool die in twee opeenvolgende seizoenen minimaal twintig Premier League-doelpunten weet te maken. "Dat is gewoon ongelofelijk. Het is zo'n belangrijk seizoen voor hem, nadat in zijn eerste jaar praktisch ieder schot tegen het net vloog. Iedereen legde hem onder een vergrootglas, is hij een one-season thing ? Om het niveau vast te houden in het tweede seizoen, is een grotere prestatie dan veertig doelpunten maken in je eerste jaar", zo tekent Goal op uit de mond van Klopp.



Mané heeft dit seizoen inmiddels twintig competitiedoelpunten achter zijn naam staan en kon ook rekenen op de nodige lof van zijn manager. "Hij heeft altijd al de kwaliteiten gehad om te kunnen scoren, maar in zijn mindset bleef hij meer een aangever. We hebben dit jaar gezien dat hij makkelijk als een nummer negen kan spelen. Als je ziet hoe hij in de lucht is... Ik weet niet of iemand zo hoog heeft gesprongen sinds Air Jordan", zo verwijst de Duitse oefenmeester naar basketballegende Michael Jordan.



"Maar ze kunnen niet scoren als de ballen van de zijkant niet komen. Jordan Henderson had ook weer een briljant balletje, die kwam zo van de training. Het is mooi om die dingen te zien, daar heb ik verder niks over te zeggen", vervolgt Klopp. Zijn ploeg neemt het komende woensdag in het Camp Nou op tegen in de heenwedstrijd van de halve finale van de . "Kan je je voorstellen dat ik tot dusver nog geen seconde aan Barcelona heb gedacht? Ik heb ze in mijn leven honderd keer gezien, maar ik heb er nu nog geen moment aan gedacht. We beginnen nu, hebben vijf dagen voor die wedstrijd en dat is genoeg om te rusten en te herstellen."



"Er zijn zoveel teams die het daar geprobeerd hebben, maar zij zijn er allemaal niet in geslaagd. Waarschijnlijk lukt het ons ook niet, al is het mogelijk. We zullen daar gegarandeerd een plan hebben, maar nu nog niet", aldus Klopp. Hij moest Roberto Firmino tegen Huddersfield wegens een blessure missen, maar denkt dat de Braziliaan weer fit is voor het treffen met Barcelona. "Je moet niet alles geloven wat op social media verschijnt. Ik heb geen ruzie gehad met Mo en Firmino is niet tot het einde van het seizoen uitgeschakeld. Hij heeft een kleine blessure en de fysio wilde geen risico met hem nemen. Bobby is een machine, dus ik denk dat hij het zal halen. We zullen alleen geen risico's nemen."