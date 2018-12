Klopp: "Ik kreeg berichten met: 'Wow, ongelofelijk, bla, bla, bla'"

Liverpool is momenteel de koploper van de Premier League, met een voorsprong van vier punten op Manchester City.

Dat gat liep afgelopen weekeinde op, doordat the Citizens in eigen huis een verrassende nederlaag leden tegen Crystal Palace. Toch is er volgens Liverpool-manager Jürgen Klopp niets veranderd in de titelstrijd, zo vertelt hij op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Newcastle United.

"Wij focussen ons op de volgende wedstrijd en dat is niet veranderd door afgelopen zaterdag. Ik kreeg na de nederlaag van City berichten met: Wow, ongelofelijk, bla, bla, bla . Maar ik voel dat niet zo. Er staat nog niks vast. Als je dat gaat denken, gaat het juist fout", aldus Klopp, wiens ploeg op Boxing Day Newcastle United ontvangt. "Wij zijn niet in de kerstmodus. Iedereen in Engeland wil op Boxing Day voetballen. Dat is prima, maar dan mag er niemand op 26 december in de kerstmodus zijn."



"De fans zullen anderhalf uur alles moeten geven wat ze hebben, om een exceptionele sfeer te creëren waarin we van een lastige tegenstander kunnen winnen", tekent Sky Sports op uit de mond van de Duitse oefenmeester. Liverpool was vorig seizoen dicht bij de winst van de Champions League, maar de finale tegen Real Madrid ging met 3-1 verloren. "We hebben er vorig jaar aan kunnen ruiken. De afgelopen jaren zijn we een aantal keer dichtbij geweest. We moeten het opnieuw proberen om zo succesvol mogelijk te zijn."