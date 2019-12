Klopp huiverig over Champions League-berichten: "Het is absolute onzin"

Jürgen Klopp weet niets van ophanden zijnde veranderingen in de Champions League.

Al tijden gaan verhalen in de voetbalwereld dat de Europese topclubs het toernooi willen omgooien en hun eigen macht willen vergroten. Volgens de manager van is daar echter niets van waar.

Er zouden onder meer plannen zijn om de groepsfase uit te breiden, zodat deelnemende clubs verzekerd zijn van meer -wedstrijden per seizoen.

"Vandaag heb ik gelezen dat de topclubs meer wedstrijden willen in de Champions League", zei Klopp zaterdag na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen (2-0). "Ik ben niet betrokken bij deze plannen. Het is absolute onzin."

Lees beneden verder

Klopp maakt zich zorgen over de belasting van voetballers door het overvolle voetbalprogramma. Zo speelt Liverpool de komende vier weken acht wedstrijden in drie competities.

In totaal zijn the Reds dit seizoen actief in maar liefst zeven competities, waarmee het totaal aantal duels uit kan komen op 67 in 300 dagen. "Maar we moeten daarmee dealen ", aldus Klopp.

Komende week is Liverpool in Qatar actief op het WK voor clubteams. Mogelijk moet de Engelse topclub het op dat toernooi stellen zonder Georginio Wijnaldum en Dejan Lovren, die deze week geblesseerd raakten. "Onze selectie wordt er niet groter op. Ons grootste probleem is nu dat we spelers kwijtraken. Het grote aantal wedstrijden kunnen we aan, maar het wordt er niet makkelijker op."