Klopp: "Hoe kunnen mensen de situatie hier vergelijken met die bij City?"

Voor Liverpool wacht maandagavond de uitwedstrijd tegen West Ham United.

Na de 3-1 overwinning van Manchester City op Arsenal is de druk weer aanwezig voor the Reds , die nu nog een voorsprong van twee punten hebben in de Premier League. Manager Jürgen Klopp beaamt dat de titelrace bij Liverpool momenteel heel anders beleefd wordt dan bij Manchester City.

"Natuurlijk is er druk, die druk was er vorig jaar ook. Toen we de uitwedstrijd speelden bij Manchester City in de Champions League, gingen we daar goed mee om. In Rome lukte het ons ook om met de druk om te gaan. We hebben al zo vaak te maken gehad met druk, ook in de Premier League. Er zullen zeker nog enkele nerveuze momenten komen, dat weet ik zeker. We moeten alleen zorgen om die momenten niet groter te maken dan vorige seizoenen", zo tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Klopp op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met West Ham United.



"Dit hoort allemaal bij het voetbal, mensen gaan aan dingen twijfelen. Deze club is al 29 jaar geen kampioen geworden. Dus hoe kunnen mensen de situatie hier vergelijken met die bij City? Ik weet niet hoe vaak zij de afgelopen vijf of zes jaar kampioen zijn geworden. Yeah, one more, why not? Whatever" , gaat de Duitse oefenmeester verder. "De mensen hier willen het zo graag, zijn wanhopig na al die jaren. Ik begrijp dat en we proberen het voor elkaar te krijgen. Maar we kunnen niks garanderen. Ik ben in ieder geval geen nerveus persoon."



Klopp wist met Borussia Dortmund al eens een landstitel te veroveren. "Die ervaring helpt, dat is duidelijk. De eerste titel heeft mij alleen niet veranderd als trainer. Ik heb me altijd bezig gefocust op mijn eigen manier van werken, heb geprobeerd om zo weinig mogelijk bezig te zijn met alle randzaken. Als je dan goed genoeg bent, zal het gebeuren. Het verleden heeft aangetoond dat ik op mijn manier landstitels kan winnen, dus dat is een reden dat ik nooit wat aan mijn manier van werken veranderd heb."



Naast de titelrace wacht voor Liverpool komende maand een dubbele ontmoeting met Bayern München in de Champions League. "Ik ben heel blij dat we nog in de race zijn. Als ik een aantal mensen moet geloven, zijn we al door. Het is 'maar' Bayern München. Heb jullie ooit naar hen gekeken of gezien hoe ze in vorm zijn? We zullen er klaar voor moeten zijn, want het worden hele, hele zware wedstrijden. We zullen proberen om op beide fronten actief te blijven. Er zijn inderdaad personen die hebben gezegd dat we ons alleen op de competitie moesten focussen.