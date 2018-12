Klopp haalt 16-jarige Nederlander bij hoofdmacht Liverpool

Ki-Jana Hoever maakt veel indruk bij Liverpool. De zestienjarige verdediger is door manager Jürgen Klopp bij de hoofdmacht van the Reds gehaald.

De trainer wil ontdekken in hoeverre de Nederlander het niveau nu al aankan, zo meldt de Liverpool Echo . Vooral vanwege de defensieve problemen bij de Engelse topclub heeft Hoever nu de kans om zich te laten zien. Joe Gomez, Jöel Matip, Trent Alexander-Arnold en Nat Phillips moeten voorlopig toekijken, waardoor de exciting Dutch prospect op de training van Liverpool verscheen.

Hoever, die afgelopen zomer de jeugdopleiding van Ajax inruilde voor een avontuur bij Liverpool, begon bij de Onder-18 van the Reds en maakte onlangs zijn debuut voor de Onder-23 in de Premier League 2. Mogelijk dat hij vrijdag zelfs naast Virgil van Dijk mag spelen als Liverpool het opneemt tegen Wolverhampton Wanderers.



De centrale verdediger annex rechtsback wordt door de lokale krant omschreven als 'snel, sterk, dominant in de lucht en goed aan de bal'. Hoever werd afgelopen zomer in verband gebracht met verschillende topclubs in Engeland, waaronder Chelsea, Manchester City en Manchester United. Uiteindelijk wist Liverpool het toptalent binnen te hengelen.



"Ongelooflijk. Zestien jaar oud? Echt, wauw, echt?", zei Neil Critchley, manager van de Onder-23, onlangs na een gewonnen duel met Everton. "Met zijn rust en zekerheid, zijn besluitvorming en intelligentie met en zonder bal, was hij gewoon geweldig. Hij speelde tegen een goede tegenstander. Ik ben erg onder de indruk van hem", zo stelde de coach.