Klopp grapt over beslissingsduel Liverpool tegen Manchester City

Een play-off tussen Liverpool en Manchester City om de Engelse titelstrijd te beslissen zou volgens Jürgen Klopp een passend slot van het jaar zijn.

De manager van The Reds was geamuseerd toen hij hoorde dat er een mogelijkheid is dat in een play-off tegen om het kampioenschap gaat spelen.



Als beide kandidaten in puntenaantal, doelsaldo én het aantal gescoorde doelpunten gelijk eindigen, zal een onderling duel bepalen wie binnenkort de Premier League-trofee omhoog mag houden.



Liverpool staat met nog twee wedstrijden te gaan een punt achter City, dat bovendien een beter doelsaldo heeft. Het verschil is vier treffers en City heeft 90 goals gemaakt, terwijl het team van Klopp op 84 staat.



Alleen een ongekende gang van zaken zou er nog voor kunnen zorgen dat Liverpool exact gelijk eindigt met The Citizens. Dat bleek ook wel uit de joviale reactie van Klopp toen hij de situatie kreeg voorgeschoteld.



"Hoe is dat mogelijk, dat we op precies hetzelfde doelsaldo eindigen? Moeten we vijf doelpunten meer maken dan City? Wauw", aldus de Duitser.



"En is die beslissingswedstrijd dan voor of na de finale van de ? Het zou wel bij het seizoen passen om er een grote show van te maken. Aftrap midden op de dag, om 12:00 uur ofzo. Het zou cool zijn, maar het is niet erg waarschijnlijk."

Liverpool staat zaterdag in de voorlaatste speelronde tegenover en twee dagen later krijgt Manchester City bezoek van Leicester. Een week later ontvangen Klopp en zijn mannen , terwijl de ploeg van Pep Guardiola een uitduel speelt in Brighton.



Voordat woensdag met 3-0 te sterk was in de halve finales van de , wist Liverpool tien officiële duels op rij te winnen. Een overwinning in Newcastle is nodig om in de titelrace te blijven en ondanks de midweekse nederlaag in Camp Nou blijft Klopp hoopvol.



"Ons spel is de laatste weken briljant. Nu moeten we zo door blijven spelen", zei de trainer.



"De jongens zijn on fire. Als je meedoet om de titel, word je niet moe. We zijn zo ambitieus als wat. Het enige wat we kunnen doen, is Newcastle verslaan. Wat andere ploegen op maandagavond doen, is niet ons probleem."