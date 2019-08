Klopp erkent fout in basiself Liverpool: "In de rust niet veel tegen hem gezegd"

Jürgen Klopp had achteraf spijt van zijn keuze voor Alex Oxlade-Chamberlain in de basisopstelling van Liverpool.

Hij stond in de basis voor het duel met , woensdagavond in het kader van de Europese Super Cup. De middenvelder mocht voor het eerst sinds april vorig jaar aan het startsignaal van een wedstrijd beginnen, na een lange periode van blessureleed. Oxlade-Chamberlain nam plaats aan de linkerkant van de aanval en dat was geen succes.

Oxlade-Chamberlain maakte geen goede indruk in de eerste 45 minuten en werd in de rust vervangen door Roberto Firmino, die door Klopp was geslachtofferd. De Braziliaan was vlak na de onderbreking meteen betrokken bij de 1-1 van Sadio Mané en had een positieve invloed op het spel van the Reds . "Ik heb in de rust niet veel tegen Ox gezegd. Maar dat was denk ik ook niet nodig", vertelde Klopp na afloop van de gewonnen finale. "Het was heel belangrijk voor hem dat hij deze minuten kreeg."

Oxlade-Chamberlain kwam sinds zijn rentree in april slechts driemaal als invaller binnen de lijnen, tot woensdagavond. "Hij kan op die positie in de aanval uit de voeten en hij kan veel beter spelen dan hij vanavond heeft gedaan. Maar zo gaat het nou eenmaal na een zware blessure. Je moet je ritme terugvinden. Op de training laat hij het zien. Hij had goede momenten in deze wedstrijd, maar nog niet voldoende voor zijn niveau."

"Het was een zeer intense wedstrijd. Ik nam deze beslissing omdat ik hem niet wilde pushen . Ik wilde hem een kans geven om zich te laten zien. Het is niet zo gelopen als we graag hadden gezien op die positie, maar dat is mijn fout en niet die van hem. Het was mijn beslissing." Klopp gaf ook aan dat de drukke voetbalzomer van Firmino, met deelname aan de Copa América, een van de redenen was dat de Braziliaan niet in de basis stond. Hij speelde slechts één oefenduel in aanloop naar de Community Shield.

"Je leert van een wedstrijd en dit was een grote verandering", besloot Klopp. " Bobby is nou eenmaal anders dan alle andere voetballers in de wereld, waarschijnlijk, op die positie. Hij heeft ons veel geholpen. Het was een intense wedstrijd en het was niet de bedoeling om hem tachtig minuten te laten spelen. Hij heeft amper een voorbereiding gehad. Dat is een probleem voor ons geweest. We zijn elke keer tot het uiterste gegaan."