Klopp: "Een buitengewone prestatie van een speler van wereldklasse"

Mohamed Salah was zaterdag andermaal van waarde voor Liverpool.

De aanvaller maakte in de met 4-3 gewonnen wedstrijd tegen Crystal Palace twee doelpunten en staat nu op 50 treffers in de Premier League, in 72 wedstrijden. Enkel Ruud van Nistelrooij, Andrew Cole en Alan Shearer hadden na dat aantal duels vaker gescoord dan de Egyptenaar. Jürgen Klopp is trots op de linkspoot.

"Het is een buitengewone prestatie van een speler van wereldklasse", aldus de manager in de Engelse media. "Wauw, een voortreffelijk aantal. Ik heb de namen gehoord van de spelers die daar al sneller waren: Shearer, Van Nistelrooij en Cole. Dat waren ook goede spitsen of niet? Misschien had hij meer gescoord als ik hem niet zo vaak op de rechterflank had gezet. Mijn fout."



"Maar nee, zijn cijfers zijn niet slecht. Hij heeft ons enorm geholpen. Dit is een typische win-winsituatie. Hij profiteert van onze manier van voetballen en de andere jongens profiteren van zijn verlangen om te scoren. It's cool ." Liverpool had het niet makkelijk met Crystal Palace en toen de scheidsrechter floot, slaakte Klopp een zucht van verlichting. De wedstrijd verliep af en toe 'chaotisch', moest de Duitser toegeven.



"Oh, zeker. Mijn grootste gevoel na het fluitsignaal was er een van opluchting. Ik ken deze jongens nu sinds 2015 en het zijn allemaal jongens met een voortreffelijk karakter. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we zo moesten knokken, maar vandaag was het speciaal en ik houd ervan." Liverpool heeft weer zeven punten meer dan Manchester City, maar de achtervolger komt zondag nog in actie tegen Huddersfield Town.