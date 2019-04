Klopp dolblij met rentree na 367 dagen: "Moesten het zorgvuldig managen"

Alex Oxlade-Chamberlain maakte vrijdagavond in de wedstrijd tegen Huddersfield Town (5-0 zege) na 367 dagen zijn rentree bij Liverpool.

De 25-jarige middenvelder is hersteld van een knie- en hamstringblessure en werd door manager Jürgen Klopp een kwartier voor tijd in het veld gebracht. De Duitse oefenmeester was dolblij met de rentree van Oxlade-Chamberlain.

"Het is briljant, het was zo goed om hem weer te zien lachen. Het is cool, een perfect dag. Er is niemand geblesseerd geraakt en we hebben de wedstrijd op een indrukwekkend wijze gewonnen. Ox is zo'n fantastische jongen en misschien nog wel beter als speler. Stel je eens voor! We zijn heel blij voor hem. Je ziet het aan Kevin De Bruyne, wat een speler is dat. Maar hij kwam terug van een blessure, je moet hem inbrengen en hij staat er. De intensiteit van de competitie is daar eigenlijk te hoog voor", zo tekent de Daily Mail op uit de mond van Klopp.



"Met Ox hebben we het zorgvuldig moeten managen. Je ziet hem op de training en de mensen vinden dat geweldig: ' Ox is terug, hij staat weer op het veld'. Nu hij echt terug is, kunnen we hem zo nu en dan weer gebruiken", zo vervolgt de Duitse manager van . "Met zijn snelheid en intelligentie is hij zeer bruikbaar, terwijl hij ook vaak op de goede plek staat. Toen we hem hier op het wedstrijdformulier zetten, moesten we even nadenken over hoe we hem ook al weer noemen. Er zijn veel opties: Alex, Ox , Chambo , whatever ."



Oxlade-Chamberlain reageerde zelf via Instagram verheugd op zijn rentree. "367 dagen later... Ik kan jullie niet vertellen hoe goed het voelt om terug te zijn. Iedereen die me geholpen heeft om terug te komen op het veld, wil ik graag bedanken. Mijn dank gaat ook uit naar mijn ploeggenoten, de staf en de fans, want zij hebben me altijd gesteund in mijn donkerste periode als speler. De ontvangst die ik hier kreeg, zal ik nooit vergeten."