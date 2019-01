Klopp dolblij: "Andy overtreft de verwachtingen"

Andy Robertson verlengde donderdag zijn contract bij Liverpool en behalve de Schot zelf is ook manager Jürgen Klopp zeer content.

Robertson kwam in de zomer van 2017 naar Anfield en in de loop van zijn debuutseizoen groeide hij uit tot vaste linksback van Klopp. De 24-jarige verdediger heeft bijgetekend tot medio 2024. "Als ik denk aan alle contractvernieuwingen waarbij ik hier in Liverpool betrokken ben geweest, was dit wel de allersnelste", reageert Klopp op de officiële website van zijn club.



"Het klopt echt dat Robbo geen seconde heeft getwijfeld toen we met hem over een contractverlenging gingen praten. Ik weet nog dat ik veel praatte over 'zijn verhaal, zijn pad' toen we hem hierheen haalden en over wat voor persoon en speler hij voor ons zou kunnen worden. Die verwachtingen heeft hij overtroffen."



"Andy mag dan uit Glasgow komen, maar hij straalt één en al Liverpool uit", aldus de Duitser, die erkent dat Robertson het niet makkelijk heeft gehad. "Het is fantastisch om hem te zien groeien en ontwikkelen. Het was misschien geen eenvoudig begin voor hem, want we hebben met Alberto Moreno nog een hele goede linksback. Andy moest geduld hebben en zijn progressie sinds hij een basisplek heeft, is een inspiratie voor iedere nieuwe speler van Liverpool."



Volgens Klopp zijn de fans van Liverpool 'verliefd' op de speler geworden. "En andersom ook. Zijn familie voelt zich hier ook op haar gemak en het is fantastisch dat Liverpool nog langer hun thuis zal zijn." Andy Robertson kwam vorig seizoen in 22 competitieduels in actie. Deze jaargang miste hij pas twee Premier League-duels en dus staat de teller nu al op twintig.