Klopp: "Dit was één van onze meest volwassen optredens"

Liverpool had zaterdag de grootst mogelijke moeite met Brighton & Hove Albion, maar won de uitwedstrijd dankzij een benutte penalty van Mohamed Salah.

De Egyptenaar nam in de tweede helft vanaf elf meter het enige doelpunt van het duel voor zijn rekening, nadat hij zelf de strafschop had verdiend. Manager Jürgen Klopp is blij met de reactie van zijn ploeg, na twee nederlagen op rij. De koploper van de Premier League verloor op 7 januari in het Etihad Stadium van titelconcurrrent Manchester City (2-1), waarna afgelopen maandag tegen Wolverhampton Wanderers uitschakeling volgde in het FA Cup-toernooi (1-0).

"Ik denk dat dit één van de meest volwassen optredens dit seizoen was van ons. Er waren een paar momenten waarop we wat geïnspireerder en creatiever konden zijn, maar we controleerden de wedstrijd beter nadat we scoorden", vertelt Klopp aan diverse Engelse media. "Het is fantastisch om met 1-0 te winnen. De wedstrijd was niet geweldig. We moeten ons verbeteren, maar we verdienden het om te winnen."

"Meer kun je niet wensen in een uitwedstrijd in de Premier League", vervolgt de Duitser. Liverpool heeft door de zege weer een voorsprong van zeven punten op Manchester City, al speelt de achtervolger maandagavond nog tegen Wolverhampton. "De voorsprong betekent helemaal niets. Het is cool , maar we weten dat de situatie maandag totaal anders kan zijn."



Klopp heeft in het bijzonder mooie woorden over voor Trent Alexander-Arnold: de jonge rechtsback speelde negentig minuten, nadat hij in de warming-up nog door zijn enkel was gegaan. "Het was een choquerend moment, de laatste situatie van de warming-up. Volgens mij stapte hij op de bal. Ik heb de situatie echter niet gezien, ik zag hem alleen naar de grond gaan. He's a hard boy , dus dat was geen goed signaal. Daarna kwam de dokter erbij en die zei dat er iets mis was met de enkel", licht Klopp toe.



"Trent trok vervolgens wat sprintjes, maar ik was niet tevreden met de manier waarop hij dat deed, omdat toen hij afremde, het leek alsof hij strompelde", vervolgt de oefenmeester van Liverpool. "Toen we vervolgens terugliepen naar de kleedkamer, zei hij me dat de pijn verdwenen was. Hij werd in de kleedkamer nog even behandeld door de dokter, die uiteindelijk toestemming gaf om te spelen. Ik weet niet precies wat er mankeerde, maar ik hoop dat het niets is en hij de pijn niet lang zal voelen."