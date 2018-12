Klopp: "Dit soort fouten komen voor, daar heb ik geen problemen mee"

Liverpool won afgelopen zondag met 3-1 van Manchester United en droeg zo indirect bij aan het ontslag van José Mourinho.

“Jürgen Klopp vocht in de afgelopen seizoenen een aantal verbeten duels uit met het elftal van de Portugees, maar vindt het jammer dat er op deze manier een einde is gekomen aan het tijdperk van Mourinho op Old Trafford.

"Hij is een erg competitieve kerel, heel ambitieus. Ik heb veel respect voor hem, hij heeft ongelooflijke successen gekend. Ik kan me voorstellen dat de laatste paar maanden voor niemand leuk waren, en zeker niet voor hem. Het is niet leuk om elke dag dit soort vragen te krijgen, dat is een probleem”", reageerde Klopp dinsdag tijdens een persconferentie. “"Maar niemand kan iets zeggen over alles wat hij heeft gewonnen. Ik hoop persoonlijk ook dat hij daar nu aan blijft denken en niet aan de dingen die de afgelopen paar maanden zijn gebeurd. Hij is een uitstekende trainer.”"



The Reds wonnen zondag weliswaar van Manchester United, maar na afloop werd er toch gesproken over doelman Alisson, die bij een 1-0 voorsprong een bal losliet en zo aan de basis stond van de gelijkmaker van Jesse Lingard. Klopp wil echter niet te streng zijn voor zijn keeper: “"Die goal was absoluut geen probleem. We hebben zondag een kerstborrel gehad en ik denk dat het toen alweer goed was, hij zag er goed uit. Misschien is dit ook wel een goed voorbeeld: ik wist namelijk dat dit zou gebeuren. Hij heeft het tot nu toe erg goed gedaan en nu heeft hij twee duidelijke fouten gemaakt.”"



“"Hij verloor de bal tegen Leicester City en tegen United liet hij de bal vallen, iedereen heeft gezien wat er gebeurde. Het was een geplaatste bal en zijn knie stond in een verkeerde positie, waardoor de bal terugstuitte naar Lingard. Dat soort dingen gebeuren. Het is echter belangrijker om er in alle andere situaties te staan. Niet op een spectaculaire manier, maar gewoon door de ballen te pakken die je kan pakken. Dit soort fouten komen voor bij alle keepers op de aardbol. Daar heeft hij geen problemen mee en ik ook absoluut niet. Zelfs als het een beslissendere fout was geweest, was het iets dat kan gebeuren.”"