Klopp: "Dat vergeet je constant als je Sepp van den Berg ziet"

Sepp van den Berg moest nog even toekijken hoe Liverpool donderdagavond met een ruime 0-6 overwinning op Tranmere Rovers aan de voorbereiding begon.

De van overgekomen verdediger wacht na zijn transfer nog op groen licht van de wereldvoetbalbond FIFA.



Jürgen Klopp reageert op de clubsite op de vraag of Van den Berg komend seizoen deel zal uitmaken van zijn A-selectie. "Het hangt ervan af. Ik open de deur, maar de jongens moeten er nog steeds zelf doorheen. Het is een heerlijke voetballer die door de regels van de FIFA nu niet beschikbaar is. We hebben ook andere goede voetballers."



"Hij dacht dat zijn toekomst bij lag en ik dacht er net zo over. Nu is hij hier en laten we aan de slag gaan. Hij is zeventien jaar en dat vergeet je constant als je hem ziet. Maar hij moet nog veel leren als zeventienjarige. Het goede is dat hij daar heel veel tijd voor heeft, dus alles zal in orde komen."



Liverpool verdeelde de doelpuntenproductie donderdag evenredig over de speelhelften. Nathaniel Clyne opende de score en Rhian Brewster scoorde twee keer voor rust. Na de onderbreking waren ook Curtis Jones, Divock Origi en Bobby Duncan goed voor een doelpunt.