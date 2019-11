Klopp: "Dan zou Messi altijd moeten winnen, zo is het nou eenmaal"

Lionel Messi was in september de winnaar van de ‘The Best’-award van de FIFA.

De sterspeler van geldt ook als een van de grote kanshebbers voor de winst van de Ballon d’Or, die volgende week maandag uitgereikt zal worden. Messi krijgt concurrentie van onder meer Virgil van Dijk en Jürgen Klopp, manager van de verdediger bij , is van mening dat zijn pupil op basis van het afgelopen seizoen de prijs het meest verdient.

“Als je de prijs aan de beste speler van zijn generatie wil geven, dan zou hij altijd naar Messi moeten gaan. Zo is het nou eenmaal”, laat Klopp optekenen in de Engelse pers.

“Maar als je hem aan de beste speler van het afgelopen seizoen wil geven, moet hij naar Virgil van Dijk. Ik weet niet precies hoe het uit zal pakken, maar zo zie ik het. De beste speler van allemaal? Lionel. De beste speler van het afgelopen seizoen? Virgil. We zullen het zien.”

Van Dijk won vorig seizoen de met the Reds en Liverpool ligt in de huidige voetbaljaargang op koers voor de eerste landstitel sinds 1990.

De koploper van de Premier League boekte zaterdag een moeizame overwinning op en heeft daardoor acht punten meer dan nummer twee , terwijl grote concurrent negen punten minder heeft.

Klopp wil echter nog niet op de zaken vooruitlopen: “Als we die laatste wedstrijd tegen Crystal Palace verloren hadden, hadden we nog maar een voorsprong van vijf punten gehad en zouden mensen over hele andere dingen praten."

"Het belangrijkste is dat we daar rustig onder blijven. We denken niet aan de punten, we denken niet aan de voorsprong, we denken aan de volgende wedstrijd. Hopelijk kunnen we dat volhouden.”