Klopp bevestigt absentie van Salah tegen Barcelona

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft bevestigd dat Mohamed Salah er niet bij kan zijn als de Engelsen het dinsdagavond opnemen tegen Barcelona.

De Egyptenaar werd zaterdag per brancard van het veld gedragen tijdens het duel tegen (2-3 winst) nadat hij hard in botsing kwam met doelman Martin Dúbravka. De aanvaller heeft daar nog steeds last van en moet het halve finaleduel tegen aan zich voorbij laten gaan. Klopp bevestigt tijdens een persconferentie dat de ontmoeting te vroeg komt voor Salah. "Hij kan morgen niet spelen. Zijn herstel verloopt goed, maar morgen kan hij nog niet spelen."

verloor op Spaanse bodem met liefst 3-0 en staat voor een bijzonder zware opgave om de finale nog te halen, terwijl men ook op alles moet zetten in de Engelse titelrace. Toch speelt dat geen rol in de beslissing om de sterspeler uit de selectie te laten. "Voorzorg? Nee, het is een hersenschudding, dus hij krijgt geen toestemming om te spelen", aldus Klopp. "Hij voelt zich oké, maar het is vanuit een medisch oogpunt niet verantwoord."

De 26-jarige aanvaller scoorde zaterdag zijn 22e competitietreffer van dit seizoen, waarmee hij zijn club aan een zwaarbevochten zege hielp. Liverpool staat nu twee punten voor op , dat vanavond nog wel in actie komt en de koppositie terug kunnen veroveren voor de laatste speelronde aankomend weekend aanvangt.

Liverpool en Salah zijn dus afhankelijk van City, terwijl de Egyptenaar wel op koers ligt om zijn topscorerstitel van vorig seizoen te verdedigen. Hij staat nu twee goals voor op de naaste concurrenten Sadio Mané, Sergio Agüero en Pierre-Emerick Aubameyang. Mogelijk dat hij in de slotronde nog moet scoren om zijn voorsprong vast te houden, maar het is nog hoogst onzeker of hij op tijd fit is om zondag wel aan te treden tegen .

The Reds moeten het tegen Barcelona in ieder geval zonder hem stellen. Xherdan Shaqiri is de meest waarschijnlijke vervanger nadat hij zich zaterdag van zijn beste kant liet zien tegen Newcastle United. Georginio Wijnaldum neemt mogelijk de plek in van de eveneens geblesseerde Roberto Firmino, al is Daniel Sturridge ook een optie voor Klopp, die de zware uitdaging omarmt.

"We weten hoe groot de beproeving zal zijn. We moeten twee van de beste aanvallers ter wereld missen en toch vier keer scoren tegen Barcelona, terwijl we ook nog moeten zorgen dat zij niet tot scoren komen. Dat maakt het allemaal niet eenvoudig, maar we gaan het proberen. Als we het niet kunnen waarmaken, moeten we in ieder geval op de mooist mogelijke manier ten onder gaan."