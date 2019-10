Klopp bestormt met Liverpool de top - Man United kijkt met afgunst toe

De Engelse recordkampioen slaagde er in 2013 niet in om de Duitser weg te halen bij Borussia Dortmund. Twee jaar later kwam hij naar Anfield.

Het was september 2002 toen Sir Alex Ferguson zijn waarschijnlijke beroemdste citaat de wereld in slingerde.

was wat stroef aan het nieuwe seizoen begonnen. In het voorjaar was de ploeg in de titelstrijd afgetroefd door en nu stond Ferguson's elftal al zes punten achter de kampioensformatie van Arsène Wenger.

Alan Hansen, voormalig aanvoerder van , had beweerd dat Ferguson voor 'de grootste uitdaging van zijn carrière' stond. Aanleiding voor zijn landgenoot om met een zeer felle reactie te komen.

In gesprek met The Guardian nam de Schotse manager geen blad voor de mond.

"Mijn grootste uitdaging is niet wat er op dit moment gebeurt. Mijn grootste uitdaging was Liverpool van hun f*cking voetstuk stoten. Schrijf dat maar op", snauwde Fergie.

Een stellige bewering, die feitelijk gezien niet helemaal klopte. De teloorgang van Liverpool was namelijk al begonnen toen Ferguson zijn team in 1993 naar de eerste landstitel in 26 jaar coachte. The Reds, dominant in de jaren '70 en '80, waren al aan het wegzakken.

De komst van de nieuwe Premier League luidde natuurlijk een nieuw tijdperk van dominantie in. United is dertien keer kampioen geworden sinds de laatste Engelse titel van Liverpool.

"Come back when you've won 18", stond er begin jaren '90 op een spandoek op Anfield. United bereikte dat aantal in 2009 en inmiddels staat de teller op twintig.

Je kunt je echter afvragen wat Ferguson van de huidige situatie op Old Trafford vindt. De club heeft nog steeds moeite om de leegte op te vullen die hij in 2013 achterliet.

Sinds het vertrek van de legendarische coach werd United geen kampioen meer en kwamen er al vier permanente managers naar Manchester. Bij een grote nederlaag tegen Liverpool (zondag, 17:30 uur) komt mogelijk nummer vijf eraan. Ole Gunnar Solskjaer's positie is verre van veilig, ongeacht wat de club in de pers naar buiten brengt.

De Noor, die jaren onder Ferguson voetbalde, is met United aan de slechtste seizoensstart in dertig jaar bezig. Het elftal bezet de veertiende plek, er is sinds februari geen uitwedstrijd meer gewonnen en de laatste zeventien competitieduels leverden slechts zeventien punten op.

Liverpool's laatste zeventien duels leverden nota bene zeventien overwinningen op. Bij een op Old Trafford evenaart men het record op het hoogste niveau van . Bij de bookmakers is de koploper de grote favoriet, ook al heeft Liverpool sinds 1990 maar vijf keer gewonnen op het terrein van United.

Op dit moment gaan beide rivalen twee totaal verschillende kanten op.

Liverpool, waar alles achter de schermen prima in orde is, mag zich Europees kampioen noemen en is aardig op weg om eindelijk weer de landstitel te grijpen. Winst betekent een voorsprong van acht punten op Manchester City. Een opmerkelijk gat na slechts negen speelronden.

Manchester United is echter een gevallen grootmacht. Een club met enorme verwachtingen en veel financiële middelen, maar ook eentje die enorme fouten blijft maken in de jacht op succes. Ferguson moet haast wel geschokt zijn over wat er tegenwoordig gebeurt.

Je kan overigens niet zeggen dat de Schot er geen aandeel in heeft. Wat zal hij spijt hebben dat hij de club heeft aangeraden om David Moyes in 2013 als zijn opvolger te kiezen. De voormalige coach van kreeg een zesjarig contract, maar hij hield het nog geen jaar vol. Zijn eigen carrière is daarna ook nooit meer hersteld.

Na het vertrek van Moyes ging United met Klopp in gesprek over een eventuele overstap naar Manchester.

De Duitser, toen nog werkzaam bij , wees United af na een persoonlijk gesprek met vicevoorzitter Ed Woodward. Klopp was niet onder de indruk van Woodward's bizarre bewering dat de club een 'volwassen versie van Disneyland' is. Het voetbalplan voor de lange termijn kon hem ook niet bekoren.

Louis van Gaal zou uiteindelijk de baan krijgen, om vervolgens na twee jaar plaats te maken voor José Mourinho.

Wat zal United balen dat het destijds zo is gegaan. En wat moet het moeilijk zijn om te zien hoe Klopp stap voor stap Liverpool in één van de beste teams ter wereld verandert terwijl Moyes, Van Gaal, Mourinho en nu Solskjaer het zwaar hebben.

Er zal toch de nodige jaloezie op Old Trafford zijn over de manier waarop Liverpool wordt gerund. Bij The Reds is de band tussen Klopp en directeur Michael Edwards van groot belang. Hun aankopen - Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Sadio Mané, Mo Salah en Roberto Firmino - zouden niet misstaan hebben in één van Ferguson's geweldige teams.

United's strategie lijkt ondertussen gebaseerd te zijn op investeren en sentimentaliteit. Ze hebben geld, maar het wordt zelden goed gebruikt. Deze selectie is misschien wel de slechtste sinds de start van het Premier League-tijdperk. Woodward, die fel wordt bekritiseerd door de fans, is beter in het afsluiten van nieuwe sponsordeals dan het binnenhalen van nieuwe topspelers.

Er zijn duidelijke overeenkomsten met het Liverpool van de jaren '90: een wazit transferbeleid, een obsessie met het verleden, een gebrek aan ruggengraat en consistentie, fans die zich niet meer betrokken voelen en misschien nog wel het ergst; het gevoel van ontkenning dat vanaf de top naar beneden sijpelt.

Hoelang, kun je je afvragen, hield het genie van Ferguson de club bij elkaar?

De gloriedagen van weleer zijn nu mijlenver weg. United zal voorlopig echt niet meedoen om z'n 21ste landstitel. Zoals het er nu voorstaat, zou de ploeg het prima doen als de top zes wordt gehaald. Het gat met Liverpool is al vijftien punten en de herfst is amper begonnen.

Klopp sprak met respect over het duel van zondagmiddag. "We verwachten het sterkst mogelijke Manchester United", zie hij vrijdag op de persconferentie. Hij zou echter maar wat graag de ellende van Solskjaer willen vergroten en zijn eerste zege ooit pakken op Old Trafford.

Als dat lukt, zal het ongetwijfeld zout in de United-wonden strooien. Klopp had degene kunnen zijn die de machine aan het werk zou houden, na het afscheid van Ferguson.

In plaats daarvan leidt hij Liverpool - eindelijk - terug naar het voetstuk.

Ouch!