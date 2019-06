Klopp belooft actie: "Iedereen strooit met geld, dus wij moeten ook"

Liverpool gaat deze zomer grote bedragen uitgeven op de transfermarkt, zo bevestigt manager Jürgen Klopp.

De Duitse trainer wil ook volgend seizoen werken met een ploeg die kan meestrijden op alle fronten. Actie op de transfermarkt is volgens Klopp derhalve gewenst.



deed het afgelopen seizoen tot aan de laatste speeldag mee om de Engelse landstitel, terwijl aan het begin van deze maand beslag werd gelegd op de . The Reds zijn volgens Klopp 'ambitieus' en volgend seizoen gaat de club opnieuw voor het hoogst haalbare. Om de strijd om het kampioenschap de komende voetbaljaargang wel te winnen, gaat de nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen de markt op.



Volgens geruchten in de Engelse tabloids staan verschillende spelers op het verlanglijstje van Klopp. Zo werden spelers als Ousmane Dembélé, Bruno Fernandes en Junior Firpo gelinkt aan Liverpool. "Liverpool is een ambitieuze club. Als we niet dezelfde bedragen zouden uitgeven als andere clubs, zouden we niet in staat zijn om de concurrentie aan te gaan", aldus Klopp tegen ZDF. "Iedereen strooit met geld, dus wij moeten hetzelfde doen."



Daniel Sturridge en Alberto Moreno hebben de club transfervrij verlaten. In de zoektocht naar een nieuwe linksback is Liverpool naar verluidt uitgekomen bij . Firpo staat volgens Sport bovenaan het verlanglijstje van Klopp en heeft een gelimiteerde afkoopsom van vijftig miljoen euro in zijn contract staat. Andrew Robertson is de eerste keus in de hoofdmacht van Liverpool, maar Klopp heeft graag een extra optie achter de hand. De Spaanse jeugdinternational werd eerder al gelinkt aan en .