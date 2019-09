Klopp baalt in Napels: "Het was duidelijk geen penalty"

Liverpool ging dinsdagavond pijnlijk onderuit bij Napoli. De strafschop die de thuisploeg na rust kreeg, was een cruciaal moment in de wedstrijd.

Na 82 minuten ging de bal op de stip toen Andy Robertson een overtreding maakte op José Callejón. Dries Mertens scoorde van elf meter, waarna Fernando Llorente in blessuretijd de eindstand op 2-0 bepaalde. Een teleurstellende avond voor , dat in de groepsfase van vorig seizoen ook al in Napels verloor.

Manager Jürgen Klopp was na afloop stellig. "Voor mij is het duidelijk dat het geen strafschop was, want Callejón sprong voordat er contact was. Maar daar kunnen we niks aan veranderen. We moeten kritisch naar onszelf kijken. We hadden het beter kunnen doen", aldus de Duitser in gesprek met BT Sport.

"We speelden bij vlagen goed voetbal, maar we maakten het niet af. Uiteindelijk creëerden we ook niet veel kansen. Je zag dat beide teams goed verdedigden en veel respect voor elkaar hadden." Na vijf overwinningen in vijf Premier League-duels is dit Liverpool's eerste nederlaag van het nieuwe seizoen.

Volgens Klopp zou dat wel pijn moeten doen. "Want er lagen kansen om deze partij te winnen. Dit was een veel betere wedstrijd dan vorig seizoen, toen zij in de slotminuut met 1-0 wonnen. Dit was een open wedstrijd."

Liverpool moet zich zondag zien te herstellen in de uitwedstrijd bij , dat in de groep van thuis van verloor. In de tweede speelronde krijgt de titelverdediger in de bezoek van Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers haalden dinsdagavond uit tegen Genk: 6-2.