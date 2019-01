Klopp baalde van transferflater: "Een van mijn grootste fouten ooit"

Jürgen Klopp greep in 2014 als trainer van Borussia Dortmund naast de komst van Sadio Mané en dat noemt hij 'een van mijn grootste fouten ooit'.

De coach had de Senegalese aanvaller destijds al geruime tijd op het oog en wilde hem aan zijn selectie van BVB toevoegen, maar de twijfel sloeg toe en Southampton bleek wél slagvaardig. Mané verscheen in 2012 op de radar bij Klopp door zijn deelname met Senegal aan de Olympische Spelen. Toen hij in de zomer van 2014 op weg naar de uitgang was bij Red Bull Salzburg, wilde Klopp hem naar Dortmund halen.

Een gesprek volgde, maar uiteindelijk liet Dortmund zich aftroeven door Southampton. De club uit de Premier League telde destijds 23 miljoen euro voor de aanvaller neer. "Ik heb een paar fouten gemaakt in mijn leven en een van mijn grootste fouten ooit was dat ik Sadio Mané niet naar Borussia Dortmund heb gehaald", aldus Klopp in de Engelse media. Hij kijkt terug op het gesprek met de aanvaller in 2014. "Na afloop van dat gesprek was ik niet zeker over hem, maar dat was niet zijn fout. Hij is een geweldige jongen en het leven heeft me een tweede kans gegeven om met hem te werken. Hopelijk kunnen we daar allebei nog lang van genieten."



Klopp werd in 2015 aangesteld bij Liverpool en tijdens de eerste zomerse transferperiode klopte hij aan bij Southampton. Liverpool betaalde ongeveer 42 miljoen euro voor Mané. Sindsdien groeide hij onder de Duitse trainer tot een vaste waarde. Samen met Roberto Firmino en Mohamed Salah vormt Mané een van de gevaarlijkste voorhoedes in de Premier League.