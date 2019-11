Klik tussen Ajacieden komt Van der Vaart bekend voor: "Ik had dat met hem"

Rafael van der Vaart geniet met volle teugen van de samenwerking tussen Hakim Ziyech en Quincy Promes.

Ziyech en Promes presteren de laatste weken samen uitstekend in de voorhoede van en Van der Vaart is woensdagavond in aanloop naar het -duel met OSC dan ook lovend over de twee.

Van der Vaart noemt de klik die Ziyech en Promes op het veld hebben 'bizar', zo vertelt hij bij Ziggo Sport . "Het is ook leuk voor Promes, want hem kennen we natuurlijk niet zo goed in Nederland. Hij heeft het in het niet echt top gedaan, maar hij is helemaal opgebloeid. Nu laat hij het echt zien."

"Buiten dat hij en Ziyech vrienden zijn: je ziet ze ook een natuurlijke klik hebben. Die jongens stralen plezier uit. Ik vind het een geweldige combinatie. Wie had dat aan het begin van dit seizoen gedacht? Want toen speelde Promes niet eens", aldus de oud-middenvelder van onder meer Ajax, en .

Lees beneden verder

Presentator Jack van Gelder vraagt zich af met welke speler Van der Vaart in zijn tijd als voetballer een vergelijkbare klik had. "Ik had dat met Wesley Sneijder bijvoorbeeld", repliceert Van der Vaart. "Bij het Nederlands elftal speelde ik vaak voor de verdediging en hij op tien. We wisten elkaar eigenlijk blindelings te vinden."

"We wisten ook wel dat we verdedigend niet de beste waren, maar gelukkig waren we aan de bal goed, waardoor we veel wedstrijden konden winnen. Dat is een natuurlijke klik. Daarom geloof ik ook dat goede spelers elkaar altijd iets makkelijker vinden dan houthakkers."

Ziyech erkende dinsdagavond op een persconferentie zelf ook al een klik te hebben met Promes. Verrassend was dat voor hem echter niet. "Voor ons is dat eigenlijk heel gewoon. Ik ken Quincy natuurlijk al vanaf de jeugd. We hebben elkaar bij veel jeugdelftallen meegemaakt. Eigenlijk vanaf het moment dat hij naar Ajax kwam, was het gevoel zoals het altijd is geweest. We hebben geen problemen om elkaar te vinden", zo liet de aanvallende middenvelder optekenen.