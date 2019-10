Kleinzoon van legendes Tommy Doyle grijpt kans bij Man City in Carabao Cup

De achttienjarige jeugdspeler maakte dinsdagavond zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester City, dat met 3-1 won van Southampton in de Carabao Cup.

Middenvelder Tommy Doyle is de nieuwste speler die het bekertoernooi als opstapje gebruikt van City's Academy naar het eerste elftal van Pep Guardiola.

De grootmacht won het toernooi de afgelopen twee seizoenen en is nu drie jaar en drie dagen zonder nederlaag in het tweede bekertoernooi.

Het is dus een mooie aanvulling op de snel groeiende prijzenkast en tegelijkertijd is het een kans om talentvolle jeugdspelers te laten ruiken aan het grotere werk.

In de vorige ronde was het Taylor Harwood-Bellis die net als Phil Foden en Eric Garcia mocht aantreden tegen Preston en nu kreeg Doyle zijn kans tegen .

De League Cup was al een speciale competitie voor de familie, want zijn beide opa's - Mike Doyle en Glyn Pardoe - scoorden toen City de bekerfinale van 1970 won tegen West Brom.

Doyle senior zou als captain van het elftal ook in 1976 toeslaan toen de club andermaal beslag legde op de League Cup. Daarna duurde het 35 jaar voordat de ploeg weer een prijs won ( in 2011).

Pardoe is nog altijd de jongste speler die ooit debuteerde voor City, want hij was slechts 15 jaar en 313 dagen oud toen hij voor het eerst zijn opwachting maakte. Zijn kleinzoon doet het met 18 jaar en 12 dagen overigens ook prima.

Trainer Pep Guardiola noemde zijn naam in het voorseizoen al toen Tommy Doyle veel indruk maakte in China. Toch was zijn basisplaats tegen Southampton een verrassing, al is Fernandinho geschorst en Rodri geblesseerd.

Doyle stond echter zijn mannetje en was constant aanspeelbaar. Vroeg in het duel werd hij door twee tegenstanders onder druk gezet, maar hij ontsnapte met een slimme Cruijff-turn en gaf daarna andermaal een goede pass.

In de slotfase was hij zelfs bereid om de bal te ontvangen van doelman Claudio Bravo, die hem in zijn eigen strafschopgebied in de problemen bracht, maar weer bracht Doyle rust op een typische Guardiola-manier.

Alles bij elkaar was het voor een eerste keer een indrukwekkend optreden tegen Southampton, waarbij wel moet worden opgemerkt dat de tegenstander met bijzonder weinig vertrouwen op het veld stond.

De ploeg van Ralph Hasenhuttl werd afgelopen vrijdag nog met 0-9 vernederd door en leek vooral blij dat de nederlaag tegen de landskampioen minder zwaar uitviel.

In het eerste half uur had City bijna 85 procent balbezit. Doyle heeft dit jaar samen met verdediger Eric Garcia, ook pas 18 jaar, wel zwaardere wedstrijden gespeeld op jeugdniveau.

Voorin koos City wel voor meer ervaren namen met Riyad Mahrez, Sergio Agüero en Gabriel Jesus, die ditmaal niet in de spits speelde, maar als linksbuiten, zoals hij dat ook doet bij Brazilië.

Dat was simpelweg te veel voor Southampton. Na twintig minuten kon Nicolas Otamendi de openingsgoal binnenkoppen na een voorzet van Bernardo Silva, die de bal kreeg uit een korte corner van Doyle.

Agüero deed daarna de rest. Eerst promoveerde de Argentijn een voorzet van Kyle Walker tot doelpunt en daarna benutte hij een rebound nadat een schot van Mahrez gekraakt werd.

Daarna ging gelukkig voor het arme Southampton de handrem erop bij City. the Saints scoorden zelfs nog een laat eredoelpunt via Jack Stephens, maar tot opluchting of voldoening leidde het niet.

De ploeg zit al in de hoek waar de klappen vallen en het slechte nieuws is dat ze zaterdag opnieuw naar het Etihad Stadium moeten en in de Premier League zal City geen genade kennen als er aan het doelsaldo gewerkt kan worden.