Kleedkamerspeech Messi maakte grote indruk: "Iedereen was aan het huilen"

Lionel Messi heeft een haat-liefdeverhouding met de nationale ploeg van Argentinië. Met 68 goals is hij topscorer van zijn land.

De superster van slaagde er echter nog niet in een grote prijs te winnen met la Albiceleste. Messi ligt regelmatig onder vuur in eigen land, maar Ángel Di María twijfelt niet aan de leiderskwaliteiten van la Pulga.

De aanvallende middenvelder van Paris Saint-Germain onthult donderdag in gesprek met ESPN dat de selectie van Argentinië afgelopen zomer tot tranen geroerd was na de uitschakeling in de halve finales van de Copa América door Brazilië. Argentinië verloor met 2-0 van de aartsrivaal, na een wedstrijd bomvol controversiële beslissingen van de arbitrage. "Messi zei enkele prachtige woorden in de kleedkamer, nadat we waren uitgeschakeld door Brazilië. Hij zei dat hij trots was op het team dat we hadden opgebouwd. We waren nog niet zo lang samen als ploeg, maar het voelde alsof we al jaren samen speelden", memoreert Di María.

"Hij zei dat de neuzen vanaf de eerste dag dezelfde kant op hadden gestaan en dat hij trots was op de jonge spelers en hun toewijding. Hij zei dat de jonge spelers erbij waren op de Copa América omdat ze het verdiend hadden", vervolgt Di María over de emotionele kleedkamerspeech van Messi. "Toen hij eenmaal klaar was met praten, was iedereen aan het huilen. Het had veel indruk gemaakt, vooral op de jonge spelers."

Messi baarde vrijwel direct na de bewuste wedstrijd tegen Brazilië opzien met een vernietigend interview, waarin hij zich richtte tot de arbitrage en de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. "Zij waren niet beter dan wij. Ze wisten vroeg te scoren en het tweede doelpunt kwam vanuit een niet gegeven strafschop. De officials hebben voor veel bullshit gele kaarten uitgedeeld, maar hebben niet eens even de VAR gecheckt. Dat is ongelofelijk. Dat is de hele wedstrijd zo gegaan."

"Tijdens de hele wedstrijd hebben ze ook maar bij het lichtste contact in het voordeel van Brazilië gefloten. Dat soort bullshit heeft ons afgeleid van de wedstrijd. Er zijn geen excuses voor, het moet bekeken en geanalyseerd worden. Ik hoop dat de CONMEBOL (de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, red.) er iets aan gaat doen. Dat zal wel niet, want Brazilië heeft daarvoor te veel macht. We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Zij waren zeker niet superieur, we zaten goed in de wedstrijd", zo liet de vedette destijds furieus optekenen door diverse Argentijnse media.