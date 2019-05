Kleedkamerspeech Ali B valt volledig verkeerd bij analisten: "Kan toch niet?!"

Almere City strandde dinsdagavond in de halve finales van de Keuken Kampioen Play-Offs en moet weer een jaar vertoeven in de Keuken Kampioen Divisie.

De Zwarte Schapen verloren op eigen veld met 1-2 van , hetgeen na het 2-2 gelijkspel uit de heenwedstrijd onvoldoende was om door te stoten. De manschappen van trainer Ole Tobiasen werden in de rust toegesproken door nota bene Ali Bouali, beter bekend als Ali B, maar ook zijn motiverende woorden waren uiteindelijk niet genoeg voor een toereikend resultaat.

Kees Kwakman en Hans Kraay jr. steken hun verbazing over de gang van zaken bij Almere bij FOX Sports niet onder stoelen of banken. "Dit is toch niet te geloven. Wat zullen de spelers nu denken? Die jongen zal gerust wel wat kunnen, maar dit kan toch niet?!", vraagt Kwakman zich hardop af. "Het is een hartstikke aardige jongen en hij kan echt wel wat", wordt de oud-verdediger van onder meer aangevuld door Kraay jr. "Maar ten eerste moet hij echt wegblijven uit die kleedkamer. En vervolgens heeft hij ook nog eens gezegd dat ze halverwege door twee fouten achterstonden. Ah joh, kom op!"



Ali B trad rondom beide wedstrijden van Almere tegen Cambuur op als motivator voor het elftal van Tobiasen. Laatstgenoemde bevestigt na de met 1-2 verloren terugwedstrijd dat de rapper in de rust een kleedkamerspeech gaf, nadat Almere halverwege tegen een 0-2 achterstand aankeek: "Ali is van de week ook geweest en op zo'n moment helpen alle handjes natuurlijk. Hij heeft de jongens in de rust gezegd dat er eigenlijk niets aan de hand was en dat we door twee grote fouten achterstonden. Het had niets met voetbal of tactiek te maken."



"Hij is dus al eerder geweest om ze te motiveren. Ze stonden in de rust echter met 0-2 achter, dus dat heeft niet gewerkt en dan doet hij het nu nog een keer. Laten we het maar niet te lang hierover hebben", vervolgt Kwakman. "En René Hake (trainer van Cambuur) is bezig met Anouk", besluit Hans Kraay spottend. Overigens scoorde kort na rust wel de 1-2, maar verder dan die treffer van Niek Vossebelt kwam de ploeg niet meer.