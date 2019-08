Klachtenregen van fans Ajax, PSV en Feyenoord: "We nemen het mee"

Veel fans van Ajax, PSV en Feyenoord waren ontstemd dat FOX Sports afgelopen weekend de duels van de drie topclubs niet op het hoofdkanaal uitzond.

FOX Sports 1 is sinds enige tijd onderdeel uit gaan maken van het basispakket van KPN en daarna heeft de betaalzender besloten om de programmering aan te passen. KPN verwijst de fans andermaal naar de zender.

Het gerucht ging dat KPN had aangedrongen op een andere invulling, waardoor fans nu waarschijnlijk sneller kiezen voor een extra pakket. KPN heeft al eerder ontkend dat hier afspraken over zijn gemaakt met FOX Sports. De betaalzender heeft zelf besloten dat er dit seizoen minder duels van , en te zien zijn op het gratis hoofdkanaal, zo klinkt het.

"Zij gaan over de programmering", reageert woordvoerder Renée Schnitzler van KPN tegenover het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk hebben we afspraken gemaakt met FOX Sports, maar zij bepalen wat ze waar uitzenden." Schnitzler erkent dat er veel klachten zijn vanwege het feit dat afgelopen weekend de duels van Ajax, PSV en Feyenoord niet voor iedereen beschikbaar was.

Maarten van Rooijen, woordvoerder van FOX Sports, liet eerder weten dat de duels van Ajax, PSV en Feyenoord dit seizoen minder frequent te zien zullen zijn op het hoofdkanaal.

KPN laat weten dat ze in gesprek gaan met de zender na de klachten. "We nemen natuurlijk de reacties van de kijkers en de media mee. Maar het is natuurlijk ook voor iedereen nog wennen", aldus Schnitzler.