Klaassen verwelkomt nieuwe ploeggenoot ter waarde van 12 tot 15 miljoen

Davie Selke keert terug bij Werder Bremen, waar hij tussen 2013 en 2015 eerder al actief was.

De huidige nummer zestien van de meldt via de officiële kanalen dat de 25-jarige aanvaller de komende anderhalf jaar gehuurd wordt van . stelt dat er 'onder zekere omstandigheden' sprake is van een optie tot koop in de huurovereenkomst.

Duitse media melden daarentegen dat er in de overeenkomst een verplichte optie tot koop ter waarde van twaalf tot vijftien miljoen euro is opgenomen. Hertha telde in de zomer van 2017 acht miljoen neer om Selke los te weken bij .

Bij de club uit Berlijn, waar zijn contract nog loopt tot medio 2022, kwam hij tot 14 doelpunten en 15 assists in 84 officiële wedstrijden. Hertha stond nu open voor een vertrek, waardoor Selke herenigd kan worden met zijn oude werkgever.

Werder Bremen haalde Selke in 2013 op achttienjarige leeftijd weg bij TSG 1899 , waar hij de jeugdopleiding had doorlopen. In Noord-Duitsland beleefde de aanvaller zijn doorbraak in het profvoetbal en speelde hij tijdens zijn eerste termijn 36 wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten en 4 assists verzorgde.

RB Leipzig telde in de zomer van 2015 acht miljoen neer voor de voormalig jeugdinternational van Duitsland. Nu moet Selke Werder Bremen behoeden voor degradatie.

De werkgever van Davy Klaassen bezet momenteel de zestiende plaats in de Bundesliga, die aan het einde van het seizoen verplicht tot het spelen van een play-off om lijfsbehoud.

"Werder is altijd belangrijk voor me geweest, ik heb hier de kans gekregen om prof te worden", licht Selke toe op de website van Werder. "Het zal een beetje als thuiskomen voelen."

"Ik kijk uit naar de samenwerking en hoop dat ik met mijn bijdrage ervoor kan zorgen dat we zo snel mogelijk weg komen uit de onderste regionen."