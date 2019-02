Klaassen na 'achtbaan van emoties': "Alleen Schalke - Ajax gekker duel"

Werder Bremen stootte dinsdagavond Borussia Dortmund uit het Duitse bekertoernooi.

Na 120 minuten spelen was de stand 3-3, waarna de ploeg van Davy Klaassen het beste uit de strafschoppenserie kwam. Klaassen was zelf ook trefzeker in de penaltyserie en kijkt in gesprek met De Telegraaf uitgebreid terug op de bizarre avond. "Ik zat er net nog over na te denken. Er zijn weinig wedstrijden die zó apart waren", aldus de middenvelder.

Na negentig minuten spelen kwamen Werder Bremen en BVB niet verder dan 1-1, waarna een verlenging noodzakelijk was. Dortmund kwam in de extra tijd tot twee keer toe op voorsprong, maar Bremen kwam terug. "Het was een achtbaan van emoties", aldus Klaassen, die naar eigen zeggen eenmaal eerder een gekkere wedstrijd speelde. "Schalke 04 - Ajax, onder Peter Bosz in de Europa League. We stonden door een rode kaart met een man minder, waren al dood en begraven, maar flikten het toch. Dortmund-Werder staat met stip op twee."



Werder Bremen plaatste zich voor de kwartfinales van de DFB Pokal en hoopt het bekertoernooi te winnen. "Dat was al het streven", beaamt de ex-Ajacied. "Maar het belangrijkste doel blijft om ons voor Europees voetbal te plaatsen. Het lekkere is daarom dat we twee routes hebben opengehouden, via de competitie en de beker. En daar hadden weinig mensen na de bekerloting rekening mee gehouden. We moesten toch tegen de koploper van de Bundesliga en nog uit ook. Maar we zijn een rondje verder."



Klaassen trok afgelopen zomer de deur bij Everton achter zich dicht. Na een bijzonder moeizaam seizoen zonder al te veel speelminuten is de middenvelder opgeleefd in Duitsland. "Ik ben hier hartstikke blij, heb het ontzettend naar mijn zin", vertelt de 25-jarige Klaassen. "Omdat ik alles speel, maar ook omdat ik word gewaardeerd. We hebben een leuk team en de Bundesliga is een fantastische competitie. Ik heb nog geen seconde spijt van mijn overstap van Everton naar Werder Bremen."



Tot een rentree in het Nederlands elftal is het vooralsnog niet gekomen. Of hij al een telefoontje van de bondscoach heeft gehad? "Nee, ik heb geen contact met de bondscoach, maar ik ben dichter bij Oranje dan vorig jaar. Dat is wel logisch. Ik moet gewoon goed spelen", weet hij. De zestienvoudig international beseft dat wanneer hij deze lijn doortrekt, hij vanzelf weer in beeld komt bij Oranje. "Ja, en als het uiteindelijk goed genoeg is, dan komt die uitnodiging misschien wel. Ik sta er heel nuchter in en doe gewoon mijn best."