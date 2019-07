Klaassen looft legende: "De fans lopen dan gewoon weg van de training"

Davy Klaassen is helemaal opgeleefd bij Werder Bremen. De middenvelder, 26 jaar, heeft een goed debuutjaar achter de rug.

Hij maakt nu bovendien voor het eerst de volledige voorbereiding mee van de -club. Klaassen kan naar eigen zeggen 'niet ontevreden zijn'. "Ik had liever nog wat meer gescoord en we hebben een of twee punten te weinig gehaald om Europa in te gaan. Dat is zonde."



Klaassen ruilde in voor , maar dat was geen onverdeeld succes. De Oranje-international wijt zijn mislukte avontuur in Engeland aan 'een combinatie van alles'. "De speelstijl die we hier hebben past ook beter bij me dan de manier waarop we toen bij Everton speelden", erkent hij in De Telegraaf. "Het voetbal en de tactiek zijn meer zoals ik het al mijn hele leven gewend ben."



"Daarnaast heb ik het gewoon naar mijn zin. We hebben een leuk team en bij de club zijn het leuke mensen." De bekendste speler van Werder is zonder meer de 41-jarige Claudio Pizarro, die aan zijn 25e profseizoen is begonnen. "Dat is hier echt een grote legende. Hij is bezig aan zijn vierde periode bij Werder en heel geliefd."



"Als wij trainen en hij gaat voor het laatste partijtje naar binnen, dan lopen de fans gewoon weg van de training. Niemand kijkt meer naar de rest van het team." Klaassen wil komend seizoen voor en 'volgend jaar zien wat hij wil'. "Werder is een club met grote ambities. Afgelopen seizoen waren we dicht bij Europees voetbal. Het lijkt me dat het voor dit seizoen een mooie doelstelling is om het wel te halen."