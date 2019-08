Klaassen: "Ik weet niet of dat op Ajax invloed heeft, maar zeker wel op PAOK"

Voor Ajax staat dinsdagavond in Griekenland de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki op het programma.

In 2016 speelden de Amsterdammers in de kwalificatiecyclus van het miljardenbal ook tegen de Tweekoppige Adelaar. Davy Klaassen droeg bij de aanvoerdersband en scoorde twee keer in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd.

"Waarom het altijd moeilijk is tegen Griekse ploegen? Je weet niet veel van de Griekse competitie. Het wordt nooit uitgezonden in Nederland. En de supporters zijn vrij fanatiek daar", zegt Klaassen in gesprek met Ajax Showtime.

"Dat is wel anders dan bij de meeste Nederlandse clubs. Ik weet niet of dat op Ajax invloed heeft, maar zeker wel op PAOK. Zij zullen zich daardoor extra gesteund voelen. En het team wat er nu staat, is niet het team wat er waarschijnlijk over een maand staat. Dat is voor spelers en de trainer ook lastig."

De selectie van Ajax is pas net weer compleet, ondanks er nu volgens Klaassen 'superbelangrijke wedstrijden' voor de deur staan. De middenvelder van denkt dat het voor een dilemma bij trainer Erik ten Hag zal zorgen.

Klaassen verwacht wel dat Ajax het tweeluik met PAOK zal overleven. "Maar het zal niet makkelijk gaan, denk ik. In het afgelopen seizoen werd de halve finale van de gehaald, waardoor men nu denkt: die voorrondes lukken wel even. Maar het verleden heeft bewezen dat het niet zo makkelijk is."

Lees beneden verder

Klaassen heeft nog altijd contact met enkele voormalig ploeggenoten. "We hebben ook wel over de Champions League gesproken, maar eigenlijk bespreken we van alles. Ik spreek Joël nog wel veel en verder ook met Daley, Donny en Hakim."

"De jongens waar ik wel wat langer mee gespeeld heb", vertelt Klaassen, die genoot van het afgelopen Champions League-seizoen van Ajax. Hij verwacht dat dit herhaald kan worden.

"Al is het misschien nu wat minder verrassend, omdat de mensen veel verwachten. Maar waarom niet? Je hebt wat geluk nodig, het moet allemaal net passen, maar de kwaliteiten hebben ze."