Klaassen blijft geduldig: "Koeman zei dat hij niet te veel wil wisselen"

Davy Klaassen is basisspeler bij Werder Bremen, maar hij is niet verbaasd dat hij opnieuw ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal.

Met Davy Klaassen in de basis boekte zondagmiddag een belangrijke zege op bezoek bij het van Peter Bosz. De middenvelder is een vaste waarde bij de -club, maar ontbreekt wederom in de Oranje-selectie. Daar kijkt hij zelf niet van op, vertelt de oud-Ajacied voor de camera's van FOX Sports. "Uiteindelijk moet ik mijn best doen en zorgen dat Koeman niet om me heen kan."



Klaassen speelde op 4 juni 2017 zijn laatste interland tegen Ivoorkust. Daarna kwam de middenvelder niet meer in actie voor Oranje. Dit seizoen is hij van groot belang bij Werder Bremen en lijkt hij weer in aanmerking te komen voor een plaatsje bij de selectie. Bondscoach Koeman heeft Klaassen vooralsnog echter niet nodig. "Ik was niet verbaasd. Want ik heb ook gelezen dat de bondscoach heeft gezegd dat hij niet te veel wil wisselen", verklaart hij.



Werder Bremen won zondag met 1-3 op bezoek bij concurrent Bayer Leverkusen. Klaassen richt de pijlen met zijn ploeg op Europees voetbal. "Als je hier met 1-3 wint, mag je wel trots zijn", vertelt hij over de belangrijke overwinning. "Na de winterstop hebben we niet meer verloren. In de eerste helft hebben we het prima gedaan, maar in de tweede helft hebben we ons misschien te veel terug laten drukken."



De 26-jarige middenvelder speelt bij Werder in een andere rol dan hij deed bij . "Dit is iets heel anders dan bij Ajax, maar dat is zeker niet erg. Uiteindelijk moet ik ook mijn kracht naar voren gebruiken als dat kan." Klaassen kwam dit seizoen al tot 26 competitiewedstrijden namens Werder en wist 3 keer te scoren. In de Bundesliga geeft een plek in de top zes recht op Europees voetbal. De achterstand van Bremen op nummer zes Leverkusen is inmiddels teruggebracht tot drie punten.