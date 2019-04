Klaas-Jan Huntelaar: "We sturen elkaar niet dagelijks sms'jes of appjes"

Klaas-Jan Huntelaar denkt niet dat Ajax het getroffen heeft met de koppeling aan Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League.

De aanvaller begrijpt dat mensen liever niet tegen of hadden gespeeld, maar juist die manier van denken is volgens hem ook de valkuil. "Ik denk dat er over het algemeen wel zo gedacht wordt, maar daardoor zijn ze ook weer de gevaarlijkste."

" is qua begroting misschien zes keer zo groot als , dat geeft wel een beetje de verhouding weer. We hebben laten zien dat we van iedereen kunnen winnen, dus wij gaan volle bak aan de slag", benadrukt Huntelaar bij Inside Ajax . "Uit proberen het eerste resultaat neer te zetten om het thuis afmaken."



Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen en Davinson Sánchez speelden in het verleden voor Ajax. "Het zijn jongens die hier groot zijn geworden. Het is leuk om tegen hen te spelen en hopelijk te verslaan. Ik heb eigenlijk niet echt contact. Ik heb Jan nog weleens gezien op vakantie, maar het is niet zo dat we elkaar dagelijks sms'jes of appjes sturen."



Huntelaar weet niet wie de favoriet is om op 1 juni in de finale in het Wanda Metropolitano te staan. "Favoriet zijn is allemaal gepraat van hoe mensen er buitenaf naar kijken. Wij moeten ons concentreren op de wedstrijd en onszelf laten zien. We hebben laten zien dat de verhouding van geld niet altijd iets zegt. Daar moeten we ons aan vasthouden, ons eigen spel spelen en onze kansen benutten."