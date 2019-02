Kjell Scherpen wil 'gewoon' keepen na overlijden van broer

Kjell Scherpen wil komende zondag tegen Vitesse 'gewoon' het doel van FC Emmen verdedigen.

De doelman verloor afgelopen week zijn pas twintigjarige broer Jorg aan de gevolgen van een hartstilstand die hem enkele weken in coma hield. Dick Lukkien laat aan RTV Drenthe weten dat Scherpen op 'een goede manier' met alles omgaat.



"Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen namens iedereen binnen FC Emmen aan de familie. Ik wens ze alle kracht toe om deze tragedie een plek te geven. Ik besef dat dat per dag heel verschillend zal zijn", vertelt Lukkien in gesprek met de regionale zender. "Daarom hebben we ook met Kjell afgesproken, en daar was hij het mee eens, dat we het van dag tot dag bekijken. Vandaag was hij monter en nuchter."



"Natuurlijk zie ik het verdriet, maar dat lijkt me ook logisch." Na de thuiswedstrijd tegen PSV (2-2) van een paar weken geleden waren Scherpen en zijn familie al enorm emotioneel. Later kwam het nieuws naar buiten dat zijn broer sinds die week in coma lag. Voetbal is dan ook nu een uitlaatklep voor de doelman, maar Lukkien kan en wil naar eigen zeggen nog niet vooruitlopen op eventuele speeltijd voor de tiener.



"Voor deze gebeurtenissen bestaan, gelukkig, geen handboeken. Iedereen, hoe lastig ook, moet zijn of haar weg vinden om het verdriet een plek te geven en te leren leven met het grote gat dat is geslagen." De afgelopen maand negentien jaar geworden Scherpen is dit seizoen eerste doelman van de Emmenaren, maar mogelijk neemt Dennis Telgenkamp dus komende zondag plaats onder de lat.