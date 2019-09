Kjaer: "Het is een droom voor mij om terug te keren naar Italië"

Een droom kwam er deze zomer uit voor Simon Kjaer met zijn terugkeer naar Italië. De verdediger verruilde Sevilla voor Atalanta Bergamo.

De Deense verdediger stapte afgelopen maandag, op de laatste dag van de transferperiode, op huurbasis over van naar Atalanta, nadat hij twee seizoenen voor de Andalusiërs had gespeeld. De 89-voudig international was in Italië eerder actief voor Palermo en .

"Het is een droom voor mij om terug te keren naar Italië - en ik overdrijf niet", vertelt Kjaer aan Goal . "Dit is het land waar het allemaal begon voor mij, in Palermo. Daarna speelde ik een paar jaar later voor AS Roma, gehuurd van , en ik vertelde mijn zaakwaarnemer, Mikkel Beck, dat ik op een dag zou willen keren naar Italië.

"Ik hou van het land; de cultuur, de mensen, het eten - het voetbal, dat is een geweldige cocktail van passie en tactische masterclass. Mijn vrouw en ik hebben er zelfs voor gekozen om in Italië te trouwen, dus dat zegt wel wat."

Het spelen in de is bijzonder aantrekkelijk voor de verdediger, waar Atalanta in de groepsfase , Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb treft.

"Europese wedstrijden zijn altijd speciaal en het spelen tegen een Engelse tegenstander is altijd extra speciaal", stelt hij. "Manchester City is zeker de favoriet van de groep, maar laten we zien waartoe we in staat zijn."

"Het is altijd het mooiste in het voetbal om op het grootste podium te staan en jezelf te meten met de beste ter wereld. Het maakt niet uit of het met je club in de competitie of in Europese wedstrijden is - of bij je nationale team."

"Ik kijk uit naar de uitdaging om het op te nemen tegen Manchester City, maar ook om terug te zijn in de . Vanaf mijn eerste seizoen in het buitenland bij Palermo, heb ik de Italiaanse passie voor en stijl van voetbal gekoesterd. Ik zou zeggen dat ik op de Italiaanse manier heb leren verdedigen en het heeft me zeker gevormd als speler."

"Ik kan niet wachten om thuis te zijn in het Italiaanse voetbal - en 'thuis' is precies hoe ik me voel over Italië."

Hoewel er in de zomer grote veranderingen plaatsvonden bij Sevilla, had Kjaer niet noodzakelijkerwijs verwacht te vertrekken.

"Het was een turbulente zomer in Sevilla, met een nieuwe sportief directeur in Monchi en Julen Lopetegui als nieuwe trainer - en een heel nieuw team met veertien of vijftien nieuwe spelers. Toen we aan de voorbereiding begonnen, waren er zeven centrale verdedigers", vervolgt Kjaer.

"Mijn zaakwaarnemer en ik hadden een goede ontmoeting met Monchi en we waren het er allemaal over eens dat als er een goede oplossing zou volgen voor zowel Sevilla als voor mijzelf, dan zouden we erover praten. Er was geen druk van Sevilla op mij uitgeoefend om een andere club te vinden. Het was altijd aan mij, wat ik wilde doen."

"Lopetegui kwam naar me toe en vertelde me dat hij me wilde houden en gebruiken. Dus ik had natuurlijk verwacht bij Sevilla te blijven, wat een geweldige club is. Ik was klaar om voor mij kans te gaan. Het was me beloofd en ik weet zeker dat ze coach zijn woord zou hebben gehouden, maar toen meldde Atalanta zich plotseling."

De verleiding van een terugkeer naar Italië bleek niet te weigeren voor de dertigjarige.

"In het voetbal gebeuren dingen soms heel snel", vervolgt Kjaer. "Ik hoorde zaterdagmorgen over de interesse van Atalanta, zittend in de auto met mijn familie, en plotseling ging alles heel snel. Dit was precies de unieke kans waardoor ik Sevilla kon verlaten."

"Aan het einde van de transferperiode waren enkele andere grote clubs geïnteresseerd, maar ik verwachtte nog steeds te blijven. Toen hoorde ik over Atalanta en ik voelde dat dit perfect zou zijn."

"Dit is zo geweldig voor mij. Atalanta is een zeer goed georganiseerde club. Ze spelen zeer opwindend voetbal - vorig seizoen maakten ze de meeste doelpunten van alle teams in de Serie A - en ze hebben me verteld dat er grote rol op me lag te wachten. Daar voel ik me helemaal klaar voor, na het beste jaar van mijn carrière te hebben beleefd, beginnen bij het WK."

"Atalanta werd derde in de Serie A en staat nu voor een historisch seizoen doordat het zich voor de eerste keer in de geschiedenis van de club heeft gekwalificeerd voor de Champions League. Dit is opwindend en persoonlijk is het een fantastische kans voor mij."

Voor de Europese wedstrijden, focust Kjaer zich eerst op twee internationals met Denemarken, waar het in de EK-kwalificatie Gibraltar en Georgië treft.

De Denen steken in topvorm, waar ze in 2016 hun laatste nederlaag leden. Dit is uitgezonderd een vriendschappelijke nederlaag tegen Slowakije, waarin ze speelden met een team van amateurs en zaalvoetballers vanwege een geschil tussen de topspelers en de voetbalbond.

"Ik was ontzettend trots toen ik, als aanvoerder, ons nationale team op het veld leidde tijdens het WK in Rusland en ik dat zou graag volgende zomer weer willen doen op het EK. Voor het eerst staat Denemarken tegenover Gibraltar en we weten dat ze slechts met 1-0 en 2-0 verloren van Ierland in deze kwalificatiegroep, dus we zullen ze niet onderschatten."

"We zijn ongeslagen in onze laatste 28 wedstrijden en bijna drie jaar als een nationaal team en we willen absoluut die uitzonderlijke reeks voortzetten."