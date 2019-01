Kishna is onder de indruk: "Hij heeft zeker een Ajax-profiel"

Ritsu Doan is dit seizoen een van de belangrijkste spelers van FC Groningen, zo niet dé belangrijkste.

De aanvallende middenvelder was in dit voetbaljaar goed voor vier doelpunten en twee assists en wordt geregeld gelinkt aan een stap hogerop. Ajax zou een geschikte club voor Doan kunnen zijn, denkt Ricardo Kishna.

De door Lazio aan ADO Den Haag verhuurde linksbuiten speelde in het verleden voor Ajax en vindt de twintigjarige Japanner 'echt heel goed': "Heel vaardig en hij is belangrijk, hij maakt goals en assists. Hij heeft zeker een Ajax-profiel", aldus Kishna bij FOX Sports .



FC Groningen-trainer Danny Buijs denkt dat Doan een goede opvolger zou kunnen zijn van Hakim Ziyech: "Ik vind deze jongen de buitencategorie. Dat zie je in alles. Hij is technisch heel vaardig, is een geweldige jongen om mee te werken en is fysiek sterk. En hij is nog maar twintig jaar, dus hij heeft ook nog een enorme potentie."



Doan begon zijn loopbaan bij Gamba Osaka en was in 2017 al in beeld bij clubs als Ajax en PSV. Toen de linkspoot naar FC Groningen vertrok, bevestigde directeur Peter Jeltema dat de aanwinst op de radar stond bij de Nederlandse top: "Ook PSV en Ajax hadden interesse en wij zijn daarom ontzettend blij dat hij voor ons heeft gekozen. Als hij hier kan laten zien wat hij in Japan liet zien, dan hebben we een hele speciale speler in huis."