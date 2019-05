Kippenvel bij De Ligt: "Maar helaas is het niet de juiste vorm van kippenvel"

De ontgoocheling is groot bij Matthijs de Ligt na de uitschakeling van Ajax door Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League.

leidde bij rust met 2-0, maar liep in de tweede helft uiteindelijk tegen een 2-3 nederlaag aan, hetgeen na de 0-1 zege uit de heenwedstrijd niet voldoende was voor het bereiken van de finale.

"Je bent zo dichtbij, het was de laatste seconde. Het is ongelofelijk dat de bal nog binnen vliegt", baalt De Ligt na afloop voor de camera van Veronica . "Ik denk als je de hele wedstrijd bekijkt, dat je hier niet uitgeschakeld had hoeven worden. Ik denk dat je de eerste helft geweldig speelt; we hadden Tottenham waar we ze wilden hebben."



Doelpunten van De Ligt zelf en Hakim Ziyech verschaften Ajax bij rust een 2-0 voorsprong. Na rust ging het echter volledig mis door drie goals van Lucas Moura. "In de tweede helft kregen we druk niet meer van voren, waardoor Alderweireld telkens kon inschuiven en zij telkens voorzetten konden geven via Trippier", analyseert De Ligt. "Daar hadden we geen antwoord op. We hebben het lang overleefd, maar de goals gaven we heel knullig weg. Dat maakt vandaag het verschil."



De Ligt besluit met het uitspreken van zijn waardering voor de steun van de Ajax-supporters. "We verliezen hier nu en we gaan eruit. Maar als je ziet hoe de supporters ons vandaag steunden en ons na afloop toejuichten, dan geeft dat kippenvel. Maar helaas is het niet de juiste vorm van kippenvel."