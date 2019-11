'Kinderachtige' Bale aangepakt: "Hij heeft olie op het vuur gegooid"

Gareth Bale heeft zichzelf afgelopen week in de nesten gewerkt.

Nadat Wales zich kwalificeerde voor het EK dankzij een 2-0 overwinning op Hongarije, poseerde de aanvaller van achter een vlag met de tekst ‘Wales. Golf. Madrid. In that order’. Het heeft voor de nodige onrust in Spanje gezorgd en ook Ramón Calderón haalt in gesprek met The Athletic uit naar de ‘kinderachtige’ Bale.

“Het gaat nu heel moeilijk worden voor Bale, omdat hij zich heel kinderachtig gedragen heeft door achter die vlag te poseren. Fans zijn heel boos, omdat ze dit niet leuk vinden. Je moet ook in gedachten houden dat hij dit seizoen amper gespeeld heeft voor Real Madrid en dan doodleuk bij Wales twee wedstrijden kan spelen. Het is een moeilijke situatie voor trainer Zinédine Zidane en hij zal er niet blij mee zijn dat Bale met die vlag op de foto is gegaan”, zegt Calderón, die tussen 2006 en 2009 voorzitter van Real Madrid was.

"Bale heeft zichzelf in de nesten gewerkt hiermee. Hij heeft olie op het vuur gegooid en het wordt voor Zidane moeilijk om hem in de opstelling, of zelfs op de bank, te zetten”, vervolgt de voormalig preses van de Koninklijke. Bale speelde dit seizoen pas zeven officiële wedstrijden voor Real Madrid en zijn laatste optreden dateert alweer van 5 oktober, doordat een vermeende kuitblessure hem sindsdien aan de kant hield. “Bale speelt al jaren bij Real Madrid, maar lijkt niet te zijn geïntegreerd met zijn ploeggenoten.”

“Hij spreekt geen Spaans en dat is een probleem, omdat je niet kunt communiceren met de fans en de pers. Verder is hij ook breekbaar, hij heeft pech gehad met blessures. Het is een feit dat Real Madrid meer voor hem heeft betaald dan voor Cristiano Ronaldo. Dat zal altijd een probleem zijn, omdat mensen dachten dat hij beter werd dan Ronaldo en meer zou scoren. Dat is onmogelijk. De relatie tussen Zidane en Bale is ook nog eens niet optimaal”, concludeert Calderón. Bale werd afgelopen zomer in verband gebracht met een vertrek naar China.

“Maar dat is alleen voor spelers die aan het einde van hun carrière heel veel geld willen verdienen. Bale heeft nog drie of vier jaar te gaan op het hoogste niveau. Of hij naar José Mourinho bij zou kunnen gaan? Waarom niet? Het hangt er vanaf wat Mourinho van hem denkt, maar ik weet zeker dat de fans van Tottenham goede herinneringen aan hem hebben”, stelt Calderón. “Het zou voor Bale goed zijn om terug te keren naar waar hij echt hoort, het zou jammer zijn als hij naar China gaat.”