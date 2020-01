Kik Pierie 'snapt overeenkomsten': "Hij heeft ook veel in Jong Ajax gespeeld"

Kik Pierie maakte afgelopen zomer de overstap van sc Heerenveen naar Ajax. De verdediger moet het voorlopig stellen met optredens in het beloftenteam.

Pierie wacht daardoor nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Toch maakt hij zich geen zorgen, ook omdat hij de overeenkomsten met Perr Schuurs ziet.

Schuurs kwam anderhalf jaar geleden over van en speelde vorig seizoen voornamelijk in Jong , terwijl hij nu vaker aan spelen toekomt bij de hoofdmacht. "Ik houd er niet van om spelers met elkaar te vergelijken, maar ik snap de overeenkomsten. Perr heeft vorig jaar ook veel in Jong Ajax gespeeld en zich op de achtergrond ontwikkeld. Dat gaat nu ook voor mij op", zegt Pierie in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De verdediger stelt dat de buitenwereld en de media anders tegen zijn situatie aankijken dan hij zelf doet. "Zij denken: hé, hij speelt niet meer in de . Maar zelf voel ik dat niet zo zwart-wit. Ik heb de stap gemaakt met de insteek dat ik me bij Ajax verder wilde ontwikkelen. Dat is zeker het geval."

"Het is heel leerzaam. Ik voel me fitter, voel me sterker, voel me echt beter worden. Dus ik ben nog altijd blij met de stap."

Voorlopig houdt Pierie zich vast aan het 'grotere plaatje' en het plan dat Ajax met hem heeft. Hij wijst op het verschil tussen en de Amsterdammers. "Bovendien komt niet alles altijd direct maar aanwaaien. Ik ben pas negentien jaar. Ik denk niet dat ik zoveel speelminuten of zoveel duels moet spelen en ik praat er ook niet over, want dat is gewoon niet aan de orde. Ik wil gewoon een betere voetballer worden. En ik merk dat dat lukt."