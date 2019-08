Kik Pierie - Ajax-verdediger met ´sky is the limit-mentaliteit'

Centrumverdediger Kik Pierie is een van de zeven zomeraanwinsten van Ajax, dat met zijn komst nu al bouwt aan een sterk team voor de toekomst.

Zo snel mogelijk doorbreken bij sc , dan een tussenstap maken en vervolgens door richting de absolute top. Zo luidde de doelstelling van Kik Pierie in maart 2017, toen hij kort voor zijn profdebuut exclusief sprak met Goal.

Inmiddels zijn we iets meer dan twee jaar verder en heeft de onlangs negentien jaar geworden centrumverdediger inderdaad zijn droomtransfer naar te pakken. De Amsterdammers zien de overduidelijke potentie in hem, troefden af en legden vijf miljoen euro op tafel voor de jonge belofte die al meer dan zestig Eredivisiewedstrijden op zijn naam heeft staan.

De Amsterdammers willen voortborduren op het succesvolle jaar in de en telden voor Nederlandse begrippen zeer stevige transfersommen neer voor centrumverdedigers Edson Álvarez en Lisandro Martínez. Zij moeten het vertrek van captain Matthijs de Ligt op korte termijn opvangen, terwijl de komst van Pierie er één is voor de lange baan.

Marc Overmars heeft als directeur voetbalzaken van Ajax uitgesproken dat de club ook haar Nederlandse karakter wil bewaken. Daarom aast men zoals altijd op de grootste talenten van eigen bodem en Pierie, die ook als linksback uit de voeten kan, is zo’n geval, al kan hij ook nog voor de Verenigde Staten uitkomen.

In oktober 2018 kwam naar buiten dat Team USA trekt aan de captain van Oranje Onder-19, die in Boston geboren is en daarom ook over een Amerikaans paspoort beschikt. De keuze schuift hij voorlopig voor zich uit, bevestigde Pierie aan de Leeuwarder Courant. “De Amerikaanse sportcultuur en mindset spreken me aan, maar aan de andere kant ben ik ook een trotse Nederlander.”

In essentie heeft de 1.83 meter lange verdediger het beste van beide werelden meegekregen: een Hollandse voetbalopleiding en de Amerikaanse wil om ten koste van alles te winnen. “Ik ben heel erg van the sky is the limit”, stelde Pierie na zijn eerste week bij Ajax in gesprek met de NOS.

Die houding maakt zijn transfer naar Ajax extra interessant. In principe lijkt hij gehaald voor Jong Ajax, zodat hij, net als bijvoorbeeld Perr Schuurs, rustig kan wennen aan de Ajax-filosofie. Op jeugdcomplex De Toekomst moet Pierie dan zorgvuldig worden klaargestoomd voor het grote werk in de Johan Cruijff ArenA, maar zelf denkt hij daar anders over.

“Ik wil zo snel mogelijk naar de hoofdmacht. Het wordt niet makkelijk, maar ik ben niet gekomen om heel wat jaren in Jong Ajax te spelen. Dan heb ik iets niet goed gedaan”, luidt zijn vastberaden commentaar bij de NOS.

Hetzelfde gevoel had hij als zestienjarige al bij sc Heerenveen. “Ik werd al op jonge leeftijd voor de leeuwen gegooid en dat heeft mij juist zelfstandig gemaakt”, memoreerde Pierie in gesprek met FeanFan Magazine. Hij mocht als zestienjarige invallen tegen en hield de gerenommeerde Sébastien Haller, deze zomer ingelijfd door , keurig in bedwang.

“Ik had het gevoel dat ik op dat niveau hoorde te spelen, dus dan zit het goed”, aldus Pierie, die in hetzelfde interview toegaf te moeten waken voor concentratieverlies. “In de jeugd ging het allemaal vrij gemakkelijk. Daar werd ik af en toe nonchalant van”, beaamt Pierie, die als elfjarig jochie ooit al voorspelde dat hij via Ajax naar zou gaan.

🧒 | Kik Pierie wist in 2011 al wat zijn volgende club zou zijn. @scheerenveen @afcajax pic.twitter.com/S1cP8qYL4L — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 12, 2019

Pierie brengt inmiddels ondanks zijn jonge leeftijd toch al de nodige ervaring met zich mee en is een prima kopper, terwijl ook zijn mandekking op orde is. De nonchalance is bovendien grotendeels uit zijn spel verdwenen, maar hij moet nog wel werken aan het vermogen om te kunnen improviseren als de situatie erom vraagt. Zeker in de absolute top is dit een must en dat is iets waar op gehamerd zal worden bij de jongeling.

Ajax heeft het vertrouwen dat hij die stap kan maken en met zijn vastberadenheid en onmiskenbare talent is de kans groot dat het inderdaad gaat lukken. The sky is the limit...