Kijkcijferrecord voor Oranje Leeuwinnen; L'Équipe strooit met onvoldoendes

De WK-finale tussen de Oranje Leeuwinnen en de Verenigde Staten is zondag in Nederland bekeken door 5,48 miljoen mensen.

Dat is opnieuw een kijkcijferrecord voor de voetbalsters, zo meldt Stichting Kijkonderzoek. De finale is de best bekeken voetbalwedstrijd van dit jaar. De wedstrijd is zelfs beter bekeken dan - (5,4 miljoen) op 8 mei.

De halve finale tegen Zweden leverde iets meer dan vijf miljoen kijkers op, wat al een record was voor de . Bij deze kijkcijfers zjin niet de mensen die de finale buiten de deur keken. In verschillende steden werd de wedstrijd op grote schermen getoond. Het kijkcijferrecord bij de mannen dateert van 2014, toen 9,1 miljoen mensen naar de halve finale op het WK tegen Argentinië keken. De WK-finale tegen Spanje in 2010 werd in Nederland door 8,5 miljoen mensen bekeken.



Na de finale bleven bijna vijf miljoen mensen kijken naar de huldiging, waarbij Sari van Veenendaal werd uitgeroepen tot de beste keepster van het toernooi. Zij speelde tegen de Verenigde Staten ook weer een uitstekende wedstrijd en kreeg van L'Équipe met een acht het hoogste cijfer van alle speelsters op het veld. Samen met Vivianne Miedema (zes) kreeg de sluitpost als enige een voldoende aan de kant van Nederland.



Het Algemeen Dagblad beoordeelde de Oranje Leeuwinnen voor het complete toernooi. Van Veenendaal is met een 8,5 de absolute uitblinker. Shanice van de Sanden en Kika van Es (vijf) krijgen als enigen een onvoldoende. "Het is heel vervelend, maar ik denk ook dat iedere topsporter wel eens een mindere periode heeft. Dat dat precies tijdens dit toernooi is, is natuurlijk ontzettend balen. Ik kan er alleen niets meer aan doen. Kop omhoog en doorgaan", reageerde Van de Sande op haar toernooi.