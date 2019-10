Kieft ziet 'probleem' bij Oranje: "Hij is onzeker, straalt nauwelijks iets uit"

Donny van de Beek was afgelopen woensdag namens Ajax goed voor een doelpunt in de uitwedstrijd tegen Valencia (0-3).

Wim Kieft was blij met het optreden van de middenvelder, daar hij constateert dat Quincy Promes 'hem in de nek hijgt'. De oud-aanvaller stelt in zijn column in De Telegraaf dat Van de Beek nu bondscoach Ronald Koeman moet zien te overtuigen en wijst tevens op een 'probleem' bij Oranje.

Kieft vond dat Van de Beek een 'bijzondere goal' maakte in het Mestalla. "Voor Van de Beek een belangrijke treffer. Want Quincy Promes gooit namelijk nadrukkelijk roet in het eten van een aantal spelers, zowel in de voorhoede als op het middenveld."

"Hij manifesteert zich zodanig als concurrent dat David Neres zijn plaats is kwijtgeraakt en hij Van de Beek in zijn nek hijgde", stelt Kieft. Hij tekent daarbij wel aan dat Van de Beek terugkomt van een blessure.

"Waarbij het (voorlopig) mislopen van zijn droomtransfer naar ook niet als stimulans geldt. Vandaar was Van de Beeks uitstekende optreden in een flinke steun in de rug na die moeilijke fase afgelopen weken."

"Het wordt nu tijd dat Van de Beek ervoor zorgt dat Ronald Koeman bij het niet meer om hem heen kan. De bondscoach moet zich sowieso in z'n handen wrijven als hij ziet welk materiaal hij in de schoot krijgt geworpen", gaat de oud-aanvaller verder.

Kieft merkt op dat Koeman bij Oranje met Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Van de Beek de beschikking heeft over een 'middenveld van Europees topniveau'. "Verder klopt Malen nadrukkelijk op de deur bij Koeman. De -spits bezit een aantal kwaliteiten, die hem naar de Europese top kan leiden."

"Er is één probleem bij Oranje: de keeper, Jasper Cillessen", zo plaatst Kieft een kritische noot. Hij ziet dat Cillessen als de 'beste van Nederland' wordt beschouwd, maar vindt hem geen goede keeper en stelt dat Kenneth Vermeer beter is.

"Bij André Onana zouden die ballen van Hakim Ziyech, hoe mooi geschoten ook, en de intikker van Promes nooit het doel zijn ingegaan. Cillessen is een onzekere keeper, die nauwelijks iets uitstraalt onder de lat en geen persoonlijkheid is."

"In vergelijking met Cillessen is Onana een wereldkeeper en misschien wel de beste deal die ze bij hebben gemaakt de afgelopen vijf jaar."