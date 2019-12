Kieft zet vraagtekens bij keuze voor Dumfries: "Het is niet eerlijk"

Wim Kieft is kritisch op de keuze van PSV-trainer Mark van Bommel om Denzel Dumfries aan te wijzen als nieuwe tweede aanvoerder.

De rechtsback heeft de band overgenomen van Pablo Rosario, die voetballend gebukt leek te gaan onder de druk die het aanvoerderschap met zich meebrengt. Kieft had het logischer gevonden wanneer Daniel Schwaab of Nick Viergever was gekozen als tweede aanvoerder achter eerste keus Ibrahim Afellay, die dit seizoen nog niet in actie kwam.

Volgens Kieft is de 'onevenwichtige samenstelling van de spelersgroep' de belangrijkste reden voor de slechte prestaties van . "Vandaar is het niet eerlijk om jongens als eerst Pablo Rosario en nu Denzel Dumfries aanvoerder te maken en hun als woordvoerder te laten opdraven om de problemen te duiden. In deze fase horen ervaren krachten als Nick Viergever of Daniël Schwaab dat te doen", schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf .

"PSV zal Schwaab niet hebben teruggehaald vanwege zijn defensieve kwaliteiten, maar voor zijn routine. Maar hem of Viergever zie je niet. Nu moet Dumfries iedere keer vertellen wat er fout is gegaan en waarom het niet loopt. Maar dat weet die jongen helemaal niet, hij speelt na Sparta en pas voor het tweede seizoen bij PSV in de top."

Kieft vindt dat men van jonge spelers als Donyell Malen en Mohamed Ihattaren niet mag verwachten dat zij de kar trekken bij PSV. "Maar van Bergwijn mogen we intussen veel meer verwachten", stelt de oud-spits.

Lees beneden verder

"Hij loopt al even mee, bezit de potentie en dan mag je een constantere prestatie verwachten. Wellicht zit het niet in zijn persoonlijkheid, maar iedere keer als je die grilligheid ziet, denk je: gooi die handrem eraf! Maak die actie, toon durf en flair!"

Ook Van Bommel staat er bij Kieft niet goed op. Hij wijst naar de slechte prestaties van de Eindhovenaren onder zijn leiding en het feit dat de coach met PSV nog geen prijs heeft gewonnen. "Het is geen pleidooi voor z'n ontslag, want ook Van Bommel is zo goed als het spelersmateriaal waarmee hij is opgezadeld. Hij is daar trouwens medeverantwoordelijk voor, want die nieuwelingen zijn hem echt niet door de strot geduwd door De Jong", vervolgt Kieft.

"Als coach doet Van Bommel behoudens die affaire met Zoet geen hele domme dingen en blijft hij kalm. Hij zou meer de gedaante van de speler Van Bommel moet aannemen. Dat is grote onzin. Een speler kan zelf iets doen op het veld, voor een trainer is dat niet zo gemakkelijk."