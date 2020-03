Kieft wijst Advocaat terecht: "Zo'n mening moet je niet ventileren"

Feyenoord-trainer Dick Advocaat was na afloop van de 7-1 overwinning op NAC Breda in de TOTO KNVB Beker kritisch op Róbert Bozeník.

Wim Kieft vindt het niet slim dat de ervaren coach zich zo negatief uitlaat over de winterse versterking. Advocaat is van mening dat zijn spits meer moet brengen dan alleen hard werken.

"Intern kan je van alles vinden en zeggen, maar zo'n mening moet je niet ventileren", aldus Kieft. "Dacht Dick Advocaat soms dat technisch directeur Frank Arnesen voor vier miljoen euro de nieuwe jonge Ronaldo had binnengehengeld bij ?"

Tegenover een Slowaakse journalist somde Advocaat verschillende verbeterpunten op voor Bozeník. "Het moet echt beter", zo werd de trainer woensdagavond geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Misschien kan Robin van Persie hem weer een stap verder helpen."

"Die gaat hem minimaal eenmaal per week bijspijkeren op het trainingsveld. Dat heb ik hem gevraagd en Robin heeft er tijd voor." Kieft vraagt zich af waarom Advocaat het nodig acht om zich kritisch uit te laten over de aankoop van ongeveer vier miljoen euro.

"Iedereen gaat ermee aan de haal, die jongen krijgt het te horen en daar zal zijn vertrouwen geen impuls van krijgen. Terwijl het toch in het belang van Feyenoord en Advocaat is als Bozeník goed in zijn vel steekt en vol zelfvertrouwen de wedstrijden afwerkt", schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf .

Kieft vindt de uitspraken van Advocaat onnodig. "Dat is nergens voor nodig en al helemaal niet ten koste van zo'n twintigjarige jongen die net nieuw is. Niet zo slim van Advocaat. En zo slecht doet Bozenik het trouwens niet bij Feyenoord. Ik zie wel dat hij iets heeft", aldus de oud-international.

"Hij is een echte spits, agressief, altijd in beweging, zoekend naar de ruimte waar hij beslissend kan zijn en komt vaak goed voor zijn man. Daarom is hij lastig te verdedigen."

"Of het instinct, gevoel of geluk is, maakt niet uit, vaak staat hij op de goede plaats voor het doel. Inderdaad is hij voetballend gezien minder dan bijvoorbeeld Nicolai Jørgensen, maar die kwaliteit valt goed te ontwikkelen."

Volgens Kieft kan Advocaat Bozeník beter koesteren, ook omdat diens concurrent Nicolai Jörgensen vaak niet kan spelen vanwege blessureleed. "Misschien speelt de Deen beter mee, maar hij is nauwelijks beschikbaar."

"Daarbij mist hij de agressie in de spits, die Bozeník wel aan de dag legt. Dat is toch een bijzondere kwaliteit", zo laat Kieft weten. "Een spits van of moet jaarlijks achttien tot twintig doelpunten maken. Over een heel seizoen zie ik Bozeník aan dat aantal komen."