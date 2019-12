Kieft verbaasd door hoogste Ajacied op uiteindelijke Ballon d'Or-ranglijst

Met een gedeelde twintigste plek werd Dusan Tadic maandagavond de hoogst gepositioneerde speler van Ajax op de ranglijst van de Ballon d'Or.

De spits bleef ploeggenoot Donny van de Beek voor: de middenvelder finishte als gedeelde nummer 28. Het verbaast Wim Kieft echter dat een andere Ajacied, Hakim Ziyech, geen deel uitmaakte van de top dertig.

Ziyech werd in tegenstelling tot Van de Beek en Tadic niet beloond met een plek bij de beste dertig spelers, en was zodoende niet aanwezig op het gala. Kieft is positief over het werk van Tadic in de spitspositie bij , maar plaatst zijn vraagtekens bij de volgorde. "Tadic is in die positie heel erg belangrijk, maar Ziyech is de man die creëert, zelf goals maakt, en met name dit seizoen ongelooflijk bezig is", betoogde de analist maandagavond bij Veronica Inside.



De discussie ontstond naar aanleiding van een gesprek over de invulling van de spitspositie bij Ajax. Erik ten Hag speelt dit seizoen zonder echte spits, omdat Tadic in de punt van de aanval staat. Klaas-Jan Huntelaar scoorde driemaal in zijn laatste twee invalbeurten, maar blijft voorlopig op de bank zitten.

Na het vertrek van Kasper Dolberg naar OGC Nice heeft Ajax minder opties op die plek, maar de analisten vinden het logisch dat Ajax hem afgelopen zomer liet vertrekken.



"Ik mis hem niet", reageerde Johan Derksen op het feit dat Dolberg dit seizoen viermaal scoorde in tien competitieduels. Kieft benadrukte dat de Deen 'heel vaak' de kans heeft gekregen bij Ajax. "Om een bepaalde reden, en dat heeft niets met leeftijd te maken, kwam het er gewoon niet uit. Dan is het nu makkelijk om te roepen dat Ajax hem mist."

"Het probleem is wel een klein beetje dat het een heel ander soort voetbal wordt bij Ajax, als Tadic niet in de spits kan spelen. Hij is het aanspeelpunt en de spil van alles."