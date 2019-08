Kieft twijfelt over Ajacied: "Zou dat nou wel een goede speler zijn?"

Ajax gaat waarschijnlijk afscheid nemen van Kasper Dolberg en Wim Kieft denkt niet dat de Amsterdammers de Deen gaan missen.

heeft een akkoord met OGC Nice over een transfer van de aanvaller, die geen schim meer is van de spits die hij in 2016/17 was. Kieft liet maandagavond bij Veronica Inside weten dat Dolberg niet zal worden gemist en zette verder vraagtekens bij de meerwaarde van Quincy Promes in het elftal van Erik ten Hag.

Presentator Wilfred Genee vroeg aan Kieft of Ajax spijt zal krijgen van de naderende verkoop van Dolberg. "Nee, we zijn twee jaar verder", benadrukte de oud-aanvaller maandagavond bij Veronica Inside. "In die twee jaar heeft hij het niet kunnen laten zien. Dat heeft vooral met druk te maken, denk ik. Dat hij toch niet met die druk kan omgaan. Voetballen kan hij wel. Daarom gaven ze hem ook telkens een kans."

Dolberg speelde in zijn eerste seizoen, in 2016/17, juist goed. "Dan speel je onbevangen", vervolgde Kieft. "In het begin gaat het allemaal vanzelf, maar daarna ga je realiseren dat men dingen van je verwacht. Interesse, hoge bedragen worden geroepen." Kieft spreekt uit eigen ervaring, verwijzend naar de eerste jaren van zijn actieve loopbaan. "In het begin is het allemaal leuk en aardig, maar daarna vertegenwoordig je een bepaalde waarde en worden er doelpunten van je verwacht."

"De meeste voetballers komen er wel doorheen. Je voelt gewoon de druk als je het veld opgaat. Als hij er een of twee had gemaakt, was het voorbij geweest. Hij weet ook dat er anders weer gezeikt wordt." Ajax moet het in de eerste -wedstrijd tegen APOEL Nicosia doen zonder de geblesseerde Quincy Promes. "Zou dat nou wel een goede voetballer zijn?" vroeg Kieft zich openlijk af. Johan Derksen: "Ik weet wel zeker van niet."

"Als hij heel veel ruimte heeft, is hij heel dreigend", erkende Kieft. "Maar als je ziet hoe Ajax nu zijn wedstrijden speelt, het is wel een in heel kleine ruimte. Ik vind hem toch niet zo heel erg lichtvoetig hoor." Derksen vindt het toch raar dat alle bondscoaches van het het in Promes zien zitten. "Ze kwamen altijd bij hem uit. Hij heeft het blijkbaar in Rusland goed gedaan, maar in Spanje speelde hij als rechtsback."