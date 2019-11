Kieft hekelt 'ronduit respectloze' opmerking Capello over Ronaldo

Wim Kieft vindt de opmerking van Fabio Capello dat Cristiano Ronaldo al jaren niemand meer gepasseerd heeft 'ronduit respectloos'.

De oud-voetballer van onder meer laat in zijn column voor De Telegraaf weten veel respect te hebben voor de Portugese aanvaller van en denkt dat er meer schuil gaat achter zijn afwezigheid tegen Atalanta zaterdag.

Kieft merkt op dat Ronaldo afgelopen week gewoon in actie kwam namens Portugal tegen Litouwen en Luxemburg in de EK-kwalificatie. De aanvaller scoorde vier keer. "Maar in Italië zwelt de kritiek aan en durven criticasters zich ineens te roeren omdat Juve-trainer Sarri Ronaldo laatst in de 55e minuut naar de kant heeft gehaald tegen ", schrijft Kieft.

"Tegen zijn zin, want dat liet Ronaldo duidelijk merken. Je haalt zo iemand niet tien minuten na rust naar de kant of hij moet het zelf aangeven. Die opmerking van Fabio Capello dat Ronaldo al jaren niemand heeft gepasseerd is trouwens ronduit respectloos."

Ronaldo viert in februari zijn 35ste verjaardag en Kieft vindt het niet eerlijk om hem te vergelijken met toen hij nog 'vijf of zelfs drie jaar' jonger was. "Volstrekt normaal dat hij aan snelheid inboet en niet meer hetzelfde kan brengen", aldus Kieft. "Hij zal desondanks blijven scoren, maar alleen als hij zijn wedstrijden en momenten kan kiezen. Alles spelen van de eerste tot de laatste minuten spelen is te veel gevraagd. Wat dat betreft ontkomt ook Ronaldo niet aan het aardse."

Kieft noemt het pijnlijk om te zien dat Ronaldo in een fase is aanbeland waarin hij sommige wedstrijden moet gaan laten schieten. "Ongetwijfeld zal Ronaldo alles richten op de met Juventus en EURO 2020 met Portugal, want op die podia wil hij pieken", denkt Kieft.

"Daarom, schrijf Ronaldo niet af en daarbij is hij voor Juventus veel meer dan alleen een topscorer. Hij is Juventus op dit moment. Wie daaraan twijfelt: met zijn komst heeft hij de status, het imago en de marketing van het merk Juventus een enorme boost gegeven."