Kieft: "Een dienende rol is perfect voor Van de Beek"

Donny van de Beek maakt de laatste weken indruk op het middenveld van Ajax. Toch plaatsen analisten belangrijke kanttekeningen bij zijn opmars.

De Oranje-international was in zijn laatste vier duels goed voor twee doelpunten en twee assists en wordt alom geprezen vanwege de energie die hij in zijn spel legt. Ruud Gullit en Wim Kieft zijn te spreken over de ontwikkeling van Van de Beek, maar met name Kieft benadrukt dat de middenvelder bij profiteert van de spelers om hem heen.

Van de Beek speelde afgelopen week bijvoorbeeld zeer sterk in het -duel met (1-1). Hij speelde in een zeer aanvallende rol op het middenveld en dreef de Italiaanse opponent met zijn loopacties regelmatig tot waanzin. Gullit zou er niet van opkijken als Van de Beek 'op een gegeven moment' gaat nadenken over een transfer, maar hoopt dat hij de juiste keuze maakt.



"Als hij straks een stap gaat maken naar een andere club, hoop ik niet dat hij eindigt zoals Davy Klaassen, want het is een vergelijkbare speler", vertelt de oud-middenvelder zondagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport over Van de Beek. Klaassen verruilde Ajax in de zomer van 2017 voor ongeveer 27 miljoen euro voor , maar mislukte uiteindelijk in Engeland en speelt tegenwoordig in Duitsland voor . "Hij beschikt over dezelfde dynamiek. Hij moet dus in een aanvallende ploeg gaan spelen", stelt Gullit.



Kieft deelt de bewondering voor Van de Beek, maar stipt aan dat de 21-jarige jeugdexponent bij Ajax profiteert van de spelers om hem heen. "In vergelijking met spelers als Tadic, Ziyech en Neres is hij toch een dienende speler. Dat is voor hem een perfecte rol. Als die andere spelers zouden weggaan en hij zou opeens een bepalende speler gaan worden, dan wordt het een heel ander verhaal voor hem", verzekert Kieft.



Van de Beek is bezig aan zijn tweede seizoen als basisspeler van Ajax. In totaal speelde hij al 140 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 28 doelpunten en 21 assists. Deze voetbaljaargang staat de teller na 49 optredens in alle competities op 14 treffers en 11 assists.