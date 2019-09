Kieft: "De kritiek op De Ligt kan snel in dezelfde mate losbarsten op hem"

Luuk de Jong verruilde PSV tijdens de afgelopen transferwindow voor een vierjarig contract bij het Spaanse Sevilla.

In de eerste drie LaLiga-wedstrijden wist de 29-jarige spits nog niet tot scoren te komen voor los Rojiblancos . Wim Kieft voorspelt dat De Jong het moeilijk krijgt als hij niet snel het net vindt en denkt dat er spoedig forse kritiek op hem kan komen.

"Dat afgelopen week bij Oranje de focus van alles en iedereen op Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong lag, viel te begrijpen", zo begint Kieft in zijn column in De Telegraaf . "Over Luuk de Jong hoor je na drie optredens in de Primera Division weinig tot niets. Maar de kritiek op het verdedigen van De Ligt in Italië kan in rap tempo in Spanje in dezelfde mate losbarsten op Luuk de Jong. Na drie wedstrijden staat hij nog steeds droog. Erger, De Jong heeft nauwelijks een kans gehad om te scoren. Hij is spits in , maar in dat elftal draait het niet om hem."

Kieft ziet een groot verschil met de situatie van De Jong bij , waar hij volgens de oud-spits topscorer kon worden doordat het elftal op zijn kwaliteiten was afgestemd. "Met dat verwachtingspatroon arriveer je in Sevilla, in een andere (voetbal)cultuur waar je je als spits alleen kan onderscheiden door het maken van doelpunten. De Spanjaarden zien niet dat hij meeverdedigt en zich opoffert voor het team. Het interesseert ze ook niet. Ze kopen een spits voor doelpunten. Lever je die niet dan zal zelfs de trainer, die De Jong naar Sevilla heeft gehaald, hem laten vallen."

De oud-spits haalt de eerder mislukte periodes van De Jong bij en aan en trekt de vergelijking met Bas Dost, die verruilde voor en in zijn eerste wedstrijd voor die Adler tot scoren kwam.

"Hoe langer zo'n eerste doelpunt uitblijft, hoe meer iedereen er een punt van maakt, hoe meer iedereen zich ermee gaat bemoeien, tegen je aan zeurt en hoe meer die gedachte je in de weg zit. Het wordt een frustratie."